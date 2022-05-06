İnegöl hayvan pazarı kotra ihale tarihi belli oldu

Belediye Başkanı Alper Taban, 18 Mayıs'ta yapılacak ihalede 140 adet büyükbaş ve 52 adet küçükbaş olmak üzere toplam 192 kotranın satışa çıkacağını duyurdu.

Bölgenin nitelikli hayvan pazarına sahip olan İnegöl Belediyesi, geçtiğimiz yıl hizmete giren Modern Hayvan Pazarında Kurban Bayramı öncesi kotra satış ihalesine çıkıyor. İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarında Kurban Bayramı öncesi kotra ihalesinin kiralama işlemleri 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 10.00'da İnegöl Belediyesi Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi çok amaçlı salonunda açık arttırma usulü ile gerçekleştirilecek.

Bölgenin en büyük ve potansiyeli yüksek hayvan pazarı olan İnegöl Hayvan Pazarında, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar başladı. Geçtiğimiz yıl hizmete giren, cazip ve ilgi gören bir hayvan pazarı olan İnegöl Belediyesi Modern Hayvan Pazarında kotralara da ilginin yoğun olması bekleniyor. İnegöl Hayvan Pazarıyla ilgili yerleşim planı ve krokileri vatandaşlar, Belediye ek hizmet binası kiralama servisinden temin edebilecek. Kotralar, belirlenen fiyatlar üzerinden açık arttırma usulüyle kiralanacak. Yer kiralama bedelleri 18 Mayıs'ta yapılacak ihale sırasında salonda kurulan tahsilat masalarında peşin olarak tahsil edilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, 18 Mayıs günü yapılacak ihaleyle kotraların kiralanacağını hatırlatarak; “Geçtiğimiz yıl hizmete açtığımız Modern Hayvan Pazarımızda kotralardan konaklama alanlarına, sosyal alanlardan bir tesis havasındaki kafeteryasına kadar her şeyi ile eksiksiz şekilde üreticilerimize hizmet veriyoruz. Her yıl bölgenin en yoğun pazarlarından biri olan İnegöl Hayvan Pazarımızın bu yıl da kalitesini ve yoğunluğunu arttırarak devam edeceğini düşünüyoruz. Hayvan pazarımızda bu yıl 140 adet 60 m2'lik büyükbaş hayvan kotrası, 25 adet 25 m2'lik ve 27 adet 12,5 m2'lik olmak üzere toplam 52 adet küçükbaş hayvan kotrası ile 6 adet büyükbaş hayvan kesim alanını ihale ile kiralayacağız. 18 Mayıs Çarşamba günü 10.00'da Beşinci Mevsim Kültür Merkezimizde yapılacak ihaleye tüm üreticilerimizi davet ediyoruz” dedi.

Pazara girişler 13 Haziran'da

İhaleyle ilgili de bilgiler veren Başkan Taban, “Kotra bedelleri, peşin olarak ya da kredi kartı ile ihale günü salonda tahsil edilecek. Bir kişi ihalede üçten fazla kotra satına alamayacak. Kotra satışı sıralı şekilde olacak. Büyükbaşlara ait bölümlerden yer alanlar ayrıca maksimum 1 adet olmak üzere küçükbaşlara, küçükbaşlara ait bölümlerden yer alanlar ise ayrıca büyükbaşlara ait olan kotralara da teklif verebilecekler. Yasal işlemleri olmayan; sağlık raporu, küpe, pasaport vb. hayvanlar pazara sokulmayacak. Hayvan pazarına girişler ise 13.06.2022 tarihinde başlayacak, 12.07.2022 tarihinde ise Pazar boşaltılarak idaremize teslim edilecektir” açıklamalarında bulundu.