İnegöl heyetinden Ankara ziyareti

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ile birlikte Ankara'ya giderek bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Alper Taban, Salı günü Ankara'ya giderek bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Ersan'ın da katılımıyla sırasıyla; Başkent Gaz Ticari Direktörü Faruk Coşkun ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ziyaret edildi. Ziyaretlerde, İnegöl'de uzun yıllar başarıyla hizmet etmiş olan ve Ankara'da önemli makamlarda görev yapan Coşkun ve Karacabey'e görevlerinde başarı dileklerinde bulunulurken, hayata geçmesi öngörülen önemli konularda istişare etme fırsatı da bulunuldu.

Başkentgaz Ticari Direktörü Coşkun ziyaret edildi

İlk ziyaret, Türkiye'nin İkinci Büyük Doğal Gaz Dağıtım Şirketi olan Başkent Gaz Doğalgaz Dağıtım AŞ'ye gerçekleştirildi. Milletvekili Gürel, Başkan Taban ve İlçe Başkanı Ersan'ın gerçekleştirdiği ziyarette, İNGAZ Bölge Müdürü Yavuz Seneman ve İNGAZ Müşteri Hizmetleri Şefi Zikri Yazıcı da hazır bulundu. İnegöl heyetinin gerçekleştirdiği ziyarette 12 yıl İnegöl'de İNGAZ bünyesinde çeşitli kademelerde görev yapan ve son olarak İNGAZ Genel Müdürü olarak İnegöl'e önemli hizmetlerde bulunan Faruk Coşkun'a yeni görev yerinde hayırlı olsun temennisinde bulunuldu. Samimi bir havada geçen ziyarette Başkent Gaz Ticari Direktörü Faruk Coşkun da, İnegöl heyetine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sunarken, tüm İnegöl halkına sevgi ve saygılarını da iletmeyi unutmadı.

Orman Genel Müdürü Karacabey'e ziyaret

İnegöl heyetinin Ankara'daki ikinci durağı ise Orman Genel Müdürlüğü oldu. Milletvekili Gürel, Başkan Taban ve İlçe Başkanı Ersan, İnegöl İlçe Orman İşletme Müdürlüğü görevi sürecinde önemli hizmetlerde bulunan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'i makamında ziyaret ettiler. Misafirlerini en güzel şekilde ağırlayan Karacabey'i en yakın zamanda İnegöl'de görmek istediklerini belirten İnegöl heyeti, Karacabey'e görevinde muvaffakiyetler dilediler. İnegöl'e ilişkin istişare ve görüşmelerin yapıldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karacabey ise, İnegöl'ü her zaman en güzel şekilde hatırladığını belirterek, İnegöl'e katkı koyabileceğimiz ne varsa yapmaya hazır olduklarını belirtti.