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İnegöl Jandarmadan ihtiyaç sahiplerine yardım

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Jandarma ekipleri kendi aralarında topladıkları paralarla aldıkları erzakları ihtiyaç sahibi olan 10 aileye teslim etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma ekipleri kendi aralarında topladıkları paralarla aldıkları erzakları ihtiyaç sahibi olan 10 aileye teslim etti.


İnegöl Jandarma Komutanlığına bağlı Yeniceköy karakolunda görevli askeri personel kendi aralarında para toplayıp erzak aldı. Askeri personel daha sonra bu erzakları belirledikleri 10 aileye götürüp teslim etti. Jandarma ekiplerini gören aileler kendilerine teşekkür etti.

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