İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnegöl jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde jandarma tarafından yapılan aramalarda üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma tarafından yapılan aramalarda üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, A.K. isimli kişinin uyuşturucu ticareti yapıp aynı zamanda kullandığı ihbarın alan jandarma yapılan takibin ardından şüpheliyi uyuşturucu ticareti yaptığı sırada suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan A.K.'nin üzerinde yapılan aramada 2 gram metemfetamin, anahtar görünümlü hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi. A.K. adliyeye sevkedilirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.