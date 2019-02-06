İnegöl jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma tarafından yapılan aramalarda üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, A.K. isimli kişinin uyuşturucu ticareti yapıp aynı zamanda kullandığı ihbarın alan jandarma yapılan takibin ardından şüpheliyi uyuşturucu ticareti yaptığı sırada suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan A.K.'nin üzerinde yapılan aramada 2 gram metemfetamin, anahtar görünümlü hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi. A.K. adliyeye sevkedilirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.