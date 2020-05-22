İnegöl kavşaklarındaki yenileme çalışmaları devam ediyor

İnegöl'de şehir içi trafiğini rahatlatmak adına geçtiğimiz yıl başlayan kavşak düzenlemeleri kapsamında AVM Kavşağı, Belediye Kavşağı ve Adliye Kavşağında akıllı kavşak modeli uygulandı. Bu bölgelerde elde edilen başarılı sonuçlar sonrası bu yıl da kavşaklarda benzer uygulamalar yapılmaya devam ediyor. Korona salgını sebebiyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirerek hizmet seferberliğini bir an olsun aksatmayan İnegöl Belediyesi, 19 Mayıs'ı da kapsayan 4 günlük kısıtlamada şehrin yoğun bölgelerinden biri olan Çardak Cami kavşağında da akıllı kavşak modelini uyguladı.

Çalışmanın sona ermesinin ardından bölgede trafik sirkülasyonunun hızlanması ve yığılmanın önüne geçilmesi hedefleniyor.