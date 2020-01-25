İnegöl kent mezarlığı yeşilleniyor

İnegöl Belediyesi'nin girişimleriyle Hamzabeyli Sadık Ağa Kent Mezarlığına 166 adet ağaç toprakla buluşturularak mezarlık içerisinde yeşillendirme çalışması yapıldı.

Şehri geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren İnegöl Belediyesi, bir yandan da daha yeşil bir İnegöl için ağaçlandırma çalışmalarını titizlikle yürütüyor. İnegöl içinde yeşillikler değil, yeşiller içerisinde bir İnegöl hayaliyle sürdürülen çalışmalar kapsamında, Hamzabeyli Sadık Ağa Kent Mezarlığında ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Hamzabey Mahallesi yolu üzerinde bulunan ve sorumluluğu Bursa Büyükşehir Belediyesinde olan mezarlıkta, İnegöl Belediyesi'nin talebi üzerine ağaçlandırma çalışması yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2 metrelik 166 adet Leylandi ağacını toprakla buluşturdu. Ağaçların 80 tanesi duvar diplerine dikilirken, 56 adet ağaç ise adalar içine dikildi. Belediye Başkanı Alper Taban, yapılan çalışmadan dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür ederek, daha yeşil bir İnegöl için gayretle çalışacaklarını vurguladı.,