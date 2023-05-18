İnegöl Kent Müzesi dile geldi

“Yaşayan Müze” etkinliğinde şehrin tarihi değerleri, canlı heykellerde hayat buldu. Müzeyi gezen öğrenciler, heykellerin bir anda canlanıp dile gelerek kendilerini ve dönemlerini anlattı. Ayrıca müzede meslekler bölümünde de heykellerin yerini gerçek ustalar aldı. Kent Müzesinin her bir bölümünün dile geldiği “Yaşayan Müze” etkinliği büyük beğeni topladı.

İnegöl Belediyesi, 18 Mayıs Dünya Müzeler Gününü farklı bir etkinlik ile kutladı. “Yaşayan Müze” etkinliğinde Kent Müzesinde bulunan şehrin tarihi değerleri, canlı heykellerle hayat buldu. Adeta tarihin canlandığı etkinlikte; Kent Müzesinde bulunan İnegöl'ün fatihi Turgut Alp, şehrin tarihi değerlerinden İshak Paşa, İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunda önemli bir rol oynayan Hüsnü Güven ve Kurtuluş Savaşı döneminde kendi küçük olmasına rağmen büyük işler başarmış Küçük Kamil'e hayat veren canlı heykeller, ziyaretçilere kendilerini ve dönemlerini anlattı.

Tarihi şahsiyetler canlandırıldı

İnegöl'ün kadim geçmişinde önemli bir yere sahip olan bu dört değer, “Yaşayan Müze” etkinliği ile yeniden hayat buldu. Müze içerisinde bulunan Turgut Alp ve İshak Paşa'nın balmumu heykelleri kaldırılarak yerlerine canlı heykeller yine bu tarihi şahsiyetlerin kıyafetleriyle geçti. Hüsnü Güven ve Küçük Kamil de kendilerine yer verilen bölümlerde canlı heykeller tarafından canlandırıldı. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu Güzel Sanatlar Yönetmeni Volkan Derman'ın rejisiyle Şehir Tiyatrosu sanatçıları; Zafer Karataş, Mevlüt Zobu, Mustafa Demir ve Arda Aki dönemin kostümleri ve imajıyla hayat verdi. İnegöl'e önemli katkılarda bulunmuş tarihi şahsiyetleri canlandıran sanatçılar, bu etkinlikte müzeyi ziyarete gelen öğrencilere kendilerini anlattılar.

Farkındalık ortaya koyan bu çalışma sırasında çeşitli okullardan öğrenciler de müzeyi gezdi. Belediye Başkanı Alper Taban'ın da öğrencilere eşlik ettiği müze ziyareti sırasında, canlı heykellerin aniden hareketlenerek kendilerini ve dönemlerini anlatması büyük şaşırmaya neden oldu. Heykellerin canlandığını gören öğrenciler hayretlerini gizleyemedi.

Müzede meslekler de hayat buldu

Etkinlikte sadece tarihi şahsiyetler değil, İnegöl Kent Müzesinde tarihi yaşatan meslekler de hayat buldu. Kent Müzesi ve Mobilya Ağaç Sanayi Müzesi içerisinde yer alan; Bakırcı, Yorgancı, Yemenici, Terzi, Saatçi, Fıçıcı, Takunyacı, Kürekçi ve Mobilyacı dükkanlarının başında bu meslekleri icra eden ustalar yer aldı. Bu mesleklere ömürlerini adamış olan ustalar, gelen öğrenci gruplarına mesleklerini kendileri anlattı. Bakırcı Recep Serbest, Yorgancı Salim Tetik, Terzi Zeki Bayram, Gömlekçi Fahri Durgut, Yemenici Mehmet Başarır, Fıçıcı Erdoğan Erkuş, Takunyacı Mehmet Günay ve Kürekçi Mahmut Yalaza ile Berat Yalaza Kent Müzesinin meslekler bölümüne hayat verdi.

Etkinlikte gün boyu müzede misafirlere mesleklerini anlatan ustaları Belediye Başkanı Alper Taban da tek tek ziyaret edip katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.