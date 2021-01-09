İnegöl Ket Müzesi 12 yaşında

Türkiye'nin ilk ilçe Kent Müzesi olarak 10 Ocak 2009 yılında açılan İnegöl Kent Müzesi, 12'nci yaşını kutluyor. 12 yılda yerli ve yabancı toplam 850 bin ziyaretçi ağırlayan müze, bu süre zarfında Türkiye'deki farklı şehirlerde hayat bulan pek çok müze için de esin kaynağı oldu.

İnegöl Kent Müzesi, kuruluşunun 12'nci yılını kutluyor. Kurulum çalışmaları 2005 yılında başlayan ve 10 Ocak 2009 tarihinde resmi açılışı gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk ilçe kent müzesi unvanına sahip İnegöl Kent Müzesi, 12 yılda yerli ve yabancı 850 bin misafir ağırladı. Sadece bir müze olmakla kalmayıp salon etkinlikleri ve sergilere de ev sahipliği yapan, aynı zamanda ülkemizin pek çok şehrinde hayat bulan benzeri müzelere ilham kaynağı olarak katkı sunan İnegöl Kent Müzesi, şehrin tüm değerlerini içerisinde barındırıyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kent Müzesi'nin 12'nci kuruluş yılına özel bir açıklama yaptı. İnegöl Kent Müzesi'nin Türkiye'nin ilk ilçe kent müzesi olduğuna vurgu yapan Başkan Taban, “2005 yılında başlayan kurulum çalışmaları tam 4 sene sürdü. O dönem müze oluşumu için kurulan komisyon; bu 4 senede çok büyük fedakarlıklar yaparak köy köy, belde belde dolaştı. Cami imamlarından muhtarlara, oda ve derneklere kadar herkesi bu işe dahil etti. Bu titiz çalışmalar sonucunda; halkımız tarafından müzemize yüzlerce materyal, onlarca eşya bağışı sağlandı. Araştırmalar yapıldı. Akademisyenlerle çalışıldı. Konunun uzmanlarına danışıldı. Böylelikle bu büyük hizmet; halkımız tarafından sahiplenildi. Bu yönüyle Kent Müzemiz; bir şahsın veya bir kurumun değil, ilçe halkımızın ortak eseri olarak oluştu” dedi.

İnegöl halkının bağışlarıyla hiçbir ücret ödenmeden müze içerisinde yerini alan eserlerin dünyadaki nadir müze koleksiyonlarından biri olarak karşımıza çıktığını ifade eden Başkan Alper Taban, “Birçok kente örnek olan ve müzecilik anlayışı çerçevesinde Mobilya Ağaç Sanayi Müzesi ile taçlandırdığımız bu özel ve anlamlı oluşuma katkıda bulunan başta İnegöl halkımız olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına, muhtarlarımıza, sivil toplum örgütlerine, projemizin başından itibaren özverili katkılarını esirgemeyen koordinasyon kurulu üyelerimiz; Nedim Bayram, Serdar Rubacı, Bayram İnaltekin, İsmail Hakkı Özak ile Ali Osman Olgun'a ve akademik danışma kurulu üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu değerli büyüklerimiz arasında rahmetli olanlara Allah'tan rahmet, hayatta olanlara da sağlıklı ömürler diliyoruz” diye konuştu.

Kent Müzesi'nin 12 yıllık ziyaretçi verilerinden de söz eden Başkan Taban, şöyle devam etti:

“10 Ocak 2009 tarihinde açılan Türkiye'nin İlk ilçe Kent Müzesi olma özelliğine sahip müzemiz, o tarihten bu yana yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yeri olmuştur. Müzemiz,12 yılda toplam 850 bin ziyaretçiyi ağırlamıştır. 12. yılına büyük onurla giren İnegöl Kent Müzemiz yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilere ev sahipliği yaparken, İnegöl'ün turizm değerlerinin de öne çıkmasına olanak sağlamaktadır. İnegöl Kent Müzemiz; saydığım tüm bu özelliklerin yanında farklı özellikleri de bünyesinde barındıran bir mekan. Müzemiz birçok kültür etkinliğinin merkezi haline gelerek, İnegöl'de açılan sergilerin merkezi konumuna gelmiştir. Müzemizde bugüne kadar birbirinden kıymetli 131 sergimizi ziyaretçilerimizle buluşturmanın gururunu yaşadık. Kent Müzesini ziyaret gelen misafirler, müzenin karşısındaki İshakpaşa Külliyesi ve Cuma Camii ile Tarihi Kapalı Çarşı'yı gezdikten sonra Ortaköy Kervansarayı, Oylat Mağarası gibi önemli tarihi ve turistik mekanları da gezme fırsatına ulaşmaktadır. Bu manada Kent Müzemiz destinasyon alanlarının merkezi konumuna ulaşmış ve ilçemizin turizm alanındaki değerlerinin tanıtılması noktasında önemli bir işlevi de yerine getirmektedir. Hem kültürel etkinlikleri hem de İnegöl'ün değerlerini aynı anda yeni nesle sunması yönünden İnegöl Kent Müzesi aynı zamanda bir okuldur.”

Türkiye'nin ilk İlçe Kent Müzesi unvanına sahip müzemiz, bu anlamda farklı şehirlere öncülük de ettiğini belirten Taban, "Kent Müzemizi diğer şehirlerdeki benzerlerinden ayıran en önemli özelliği; Şehrin hikayesinin bu kadar güzel bir şekilde anlatıldığı, geçmişin bugüne ve geleceğe yansıtılmasına olanak sağlayan böylesi önemli mekanların birçok şehire örnek olmasıdır. Şimdiye kadar birçok il ve ilçe; Kent Müzesi kurmak için İnegöl Kent Müzesini model almıştır. Geçmişin bizlere daha anlatacağı çok şey var düsturuyla hareket eden Yaşayan Müze İnegöl Kent Müzesi'nin 12'nci yaşını kutladığımız günlerde, bu vesileyle tüm ilçe halkımızı yeniden müzemizi ziyaret etmeye davet ediyorum” dedi.