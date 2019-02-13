İnegöl Kitap Günleri başlıyor

İnegöl Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği Kitap Günleri için geri sayım başladı.

115 yayın evi ve yaklaşık 100 yazar ile 1 milyon kitabın İnegöllülerle buluşacağı 3. Kitap Günleri, 15 Şubat Cuma günü kapılarını açacak. 24 Şubat'a kadar açık kalacak fuarda hedef 75 bin ziyaretçi.

Fuarla ilgili toplantıya Belediye Başkanı Alper Taban, Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican ve organizasyonu yapan firmanın temsilcileri katıldı. Başkan Alper Taban, “Cuma günü üçüncüsünün kapılarını açacağı Kitap Günleri başlıyor. Belediyeciliğin sadece alt ve üst yapı faaliyetlerinden ibâret olmadığını ifâde etmek istiyorum. Bilhassa gençlerimiz ve öğrencilerimizin baş ucunda bir kitap olmasını arzu ediyoruz. Kitap, hayatımızı anlamlandıran, bize değer katan, bizleri karanlıktan aydınlığa çıkaran, yol gösteren ve bizlere bilgiyi sunan tek kaynağımızdır. Maalesef üzücü olması hasebiyle paylaşacağım, Türkiye'de kitap okuma oranı çok düşük, yüzde 0,1. Gelişmiş ülkelere baktığımızda bu oranın çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu konuda eksik olduğumuzu ve aradaki açığı kapatmak için de ekstra çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. İletişim çağında yaşıyoruz. Cep telefonu ve iletişim masraflarına 4 kişilik bir aile 173 lira ayırıyor. Ancak kitap için 4 kişilik bir ailenin ayırdığı rakam 5,5 TL. Oranlara baktığımızda bu manada ciddi açığımız olduğunu görüyoruz. İnternet ve televizyona ayırdığımız zamanı azaltarak buradan kalan zamanı kitap okumaya ayırmalıyız. Kitap okuma alışkanlığını rutin hale dönüştürmek istiyoruz” dedi.