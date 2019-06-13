İnegöl Meslek Yüksek Okulu'na beklenen müjdeli haber YÖK'ten geldi

YÖK, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne gönderdiği karar yazısında 09.05.2019 tarihli toplantıda alınan karar doğrultusunda Mobilya ve Dekorasyon Bölümü ile Tekstil Teknolojisi Bölümlerine 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımı yapılacağı belirterek kontenjan duyurusu yaptı.

Mobilya ve tekstil alanlarında tartışılmaz rolü olan İnegöl'de Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren Mobilya ve Dekorasyon Bölümü ile Tekstil Teknolojisi bölümlerinin öğrenci yetersizliğinden dolayı kapatılması gündeme geldi. AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel tarafından kurulan ve İnegöl'ün genel konularının görüşüldüğü Müzakere Cemiyeti'nde katılanlar tarafından ilk toplantıda “İnegöl'ün aybı “olarak yorumlanan bu sıkıntı ile alâkalı gerek sektör temsilcileri, gerek üniversite ve meslek yüksek okulu yönetimi talepte bulundu.

Talep ile alâkalı YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ile bir araya gelen Gürel, konunun önemini anlatarak destek istedi. YÖK Başkanı Saraç, konuyla alâkalı değerlendirme yapacaklarını ve destek vereceklerini iletmişti.

YÖK tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi'ne gönderilen yazı ile hem İnegöl için önem arz eden iki bölüm hem kapatılmadı hem de yeni sınav dönemi öncesi öğrencilerin tercihlerine sunulmak üzere kılavuzda yer buldu.

İlgili yazıya göre İnegöl Meslek Yüksek Okulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümüne 20, Tekstil Teknolojisi Bölümü'ne 25, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarımı Bölümü'ne 20, Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksek Okulu Bitki Koruma Bölümü'ne 30 olmak üzere toplam 95 öğrenci için kılavuzda kontenjan açıklanmasına karar verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, “Daha önce bu konu Müzakere Cemiyetine aktarılmış akabinde Millî Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un katıldığı toplantıda da gündeme getirilmişti. Sağ olsunlar hem bakanımızın manevî desteği hem de süreci başından beri bütün samimiyet ve gayretiyle takip eden YÖK Başkanımız Yekta Saraç Hocamızın girişimleri neticesinde cemiyetimiz adına yaptığımız görüşmeler netice verdi. Nitekim YÖK son toplantısında konuyu gündemine almış ve karara bağlamıştır. Özellikle Mobilya ve Tasarım Bölümü başta olmak üzere Tekstil bölümü bizim kırmızı çizgimiz ve olmazsa olmazımızdır. Çünkü ilk toplantıda sektörün bana aktardığı ifadeyle bu problem “İnegöl'ün Ayıbı” olarak bul ediliyor ve çözüm bekleniyordu. Ayrıca Rektör Hocamız ve Meslek Yüksek Okulu yönetimimiz de konuyu bize ehemmiyetle aktarmış, çözüm beklediklerini söylemişlerdi. Bu konu aynı zamanda hem sektör için hem de İnegöl'ün öğrenci sirkülasyonu için önem arz etmekteydi. Bu meseleyi çok şükür hallettik. İnegöl eğitim camiamız için hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.