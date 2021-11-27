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İnegöl mobilya sanayide yangın

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren metal doğrama işyerinde yangın çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren metal doğrama işyerinde yangın çıktı.


Yangın, gece 04.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 9. Mobilya Sokak üzerinde faaliyet gösteren metal doğrama işyerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl itfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu işyerinde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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