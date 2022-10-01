İnegöl mobilya şölenine hazır

Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı / MODEF EXPO 2022 03 Ekim'de kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Fuar öncesi açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bu alanda uğraş veren, ticaret yapan tüm iş insanlarını, yeni evlenecekleri ve evini yenilemek isteyenleri şehrimize davet ediyoruz” dedi.

İnegöl'ün asırlardır gelişerek devam eden ahşap işçiliği serüveni, son yıllarda yaşanan hızlı bir gelişimle dev bir “İnegöl Mobilyası” markasına dönüştü. Mobilyada yaşanan başarı öyküsünü yarım asırlık fuar tecrübesiyle harmanlayan İnegöl, bu alanda yurt içi ve yurt dışında adeta trendi belirler hale geldi. Yılda iki kez düzenlenen Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı / MODEF, Ekim ayında 47'nci kez kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Tamamı İnegöl firması 160 üreticinin stant açacağı fuarda, yeni sezonun modelleri ve renkleri görücüye çıkacak. Aynı zamanda İnegöl'de Mobilya AVM'ler, mobilya mağazaları ve binlerce üretici firma 08 Ekim'e kadar sürecek fuar boyunca bir şölen havasında misafirlerini ağırlayıp ürünlerini sunacak.

Şehir olarak hazırlıklarımızı tamamladık

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 3-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 47. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı / MODEF EXPO 2022 öncesi bir açıklama yaparak sektörle ilgili tüm profesyonelleri, yeni evlenecek gençleri ve evini yenilemek isteyenleri fuara davet etti. Başkan Taban, “Mobilyanın Başkenti İnegöl'de 47. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı 03-08 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Heyecanlıyız. Şehrimizde hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm mobilyacılarımız yeni trend mobilyalarını hazırladılar. Bu vesileyle tüm paydaşlarımızı İnegöl'ümüze davet ediyoruz” dedi.

Herkesi İnegöl mobilyası ve İnegöl'ü keşfetmeye davet ediyoruz

İnegöl'de bir mobilya hikayesi yaşandığına dikkat çeken Başkan Taban, “Osmanlı döneminden başlayan kadırgalara kürek üretme serüveni, bugünlere modern mobilyalar halinde geliyor. Şehrimizde binlerce firma, girişimciler, markalar mevcut. Gayretle yeni yeni ürünler oluşturularak bu işin modası belirleniyor. Ben bu vesileyle şehrimizdeki tüm mobilyacılarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü ciddi bir değer oluşturmakta İnegöl Mobilyası. Tabi ki 3-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz mobilya fuarında da gelen misafirlerimiz burada yeni modelleri, ergonomik, tasarımsal anlamda öne çıkmış, günümüz şartlarında akıllı mobilya konseptlerini görecekler. Bizler bu alanda uğraş veren, ticaret yapan tüm iş insanlarını, yeni evlenecekleri ve evini yenilemek isteyenleri şehrimize davet ediyoruz. Burada keyifli bir hafta geçireceklerini ifade edebilirim. Aynı zamanda misafirlerimizi Oylat Kaplıcalarımızda şifalı sularımızda ağırlayıp yine İnegöl'ümüzün önemli bir markası olan İnegöl Köftesini kendilerine armağan etmek istiyoruz. Fuarımızın şehrimize, mobilyacılarımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle 47'ncisini gerçekleştireceğimiz ve özellikle yurt dışından misafirlerimizi ağırlayacağımız fuarımıza tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” açıklamalarında bulundu.