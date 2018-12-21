“İnegöl Örnek Alınacak Bir Şehir”

İşadamı Erol Mehmet Yarar, Müsiad İnegöl Şubesi yöneticileriyle birlikte Belediye Başkanı Alper Taban'ı ziyaret etti. Yarar, İnegöl'ün hem Müsiad'a hem Türkiye'ye örnek olacak bir şehir olduğunu söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği İnegöl Şubesinin düzenlediği bir dizi program için İnegöl'e gelen Erol Mehmet Yarar, Belediye Başkanı Alper Taban'ı da ziyaret etti. İnegöl Şube Başkanı Halil Malkaç ve yöneticilerinin de katıldığı ziyarette, Başkan Taban heyeti makamında kabul etti.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Kurucu Başkanı Erol Mehmet Yarar, “22 yıl önce Şubemizin açılışını yaptığımız İnegöl'ümüzde olmaktan mutluluk duyuyoruz. İnegöl'ün inşallah çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. İnegöl sanayicisinin dünyaya açılma modelinin bir örnek olduğunu, İnegöl'ün örnek alınacak bir yer olduğunu her yerde söylüyoruz. Hem derneğimiz için örnektir hem Türkiye için örnektir. İnegöl'ümüze gelmişken Belediye Başkanımızı da ziyaret etmek istedik. Kendisine bundan sonraki süreçle ilgili de başarılar diliyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise “Kurucu Başkan ve beraberindeki İnegöl Şube Başkan ve yöneticilerimize ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şehrimizden ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. İnşallah bu akşam da İnegöl Şubemizin organize ettiği güzel bir programla bu geceyi taçlandıracağız. Tabi şehrimize dair yaptıkları övgülerden dolayı da Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizler de şehrimiz adına kendilerinden istifade etmeye çalışacağız” diye konuştu.