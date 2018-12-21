İnegöl örnek oluyor

MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Mehmet Yarar, İnegöl'ün Türkiye'ye örnek bir şehir olduğunu söyledi.

Bir dizi program için İnegöl'e gelen Yarar, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ı ziyaret etti. Mehmet Yarar, “22 yıl önce şubemizin açılışını yaptığımız İnegöl'ümüzde olmaktan mutluluk duyuyoruz. İnegöl'ün inşallah çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. İnegöl sanayicisinin dünyaya açılma modelinin bir örnek olduğunu düşünüyorum. İnegöl'ün örnek alınacak bir yer olduğunu her yerde söylüyoruz. Hem bizim için örnektir, hem Türkiye için örnektir” dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise, “İnegöl'e dair övgülerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizler de şehrimiz adına kendilerinden istifâde etmeye çalışacağız” diye konuştu.