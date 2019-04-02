İnegöl OSB Genel Kurulu'nda Zeki Şahin güven tazeledi

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Zeki Şahin güven tazeledi. Genel Kurul, İnegöl OSB Konferans Salonu'nda yapıldı. Divan Başkanlığı'nı Konukoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu'nun yaptığı Genel Kurul'da, Yönetim ve Denetim Kurullarının faaliyet raporları okunup ibra edildikten sonra seçimlere gidildi.

Tek listeyle yapılan seçimde, OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına Zeki Şahin yeniden seçilirken, Yönetim Kurulu üyeliklerine; Abdullah Özdemir, Müslüm Esen, Kayaşan Cinoğlu, Bertan Ortakçı Denetleme Kurulu asil üyeliklerine; Osman Tekin ve Semih Çelebi, OSBÜK (Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu) Üyeliklerine de; Zeki Şahin Abdullah Özdemir, Kayaşan Cinoğlu seçildiler.

"Örnek OSB'yiz"

İnegöl OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 4 yıl süre için yeniden seçilen Zeki Şahin, Genel Kurul sonrasında yaptığı açıklamada bölgedeki sanayicilere kendisi ve arkadaşlarına duydukları güven ve verdikleri destek için teşekkür etti. Zeki Şahin, İnegöl OSB'nin Türkiye'nin önde gelen OSB'lerinden biri olduğunu belirterek, “Bölgemizde yılda yaklaşık 1 milyar dolarlık dış ticaret yapılıyor. Alt yapımızı yıllar önce tamamladık. Görevde olduğumuz dönemde, Arıtma Tesisimizin ve Çamur Kurutma tesisimize ilave yatırımlar yaptık. İnegöl'e 24 derslikli çok güzel bir okul kazandırdık. Bölgemize güvenlik kameraları yaptırdık, Uzaktan Okuma ve Kontrol Sistemi (SCADA) yatırımızı tamamlayıp hizmete açtık. SCADA Sistemi'nde yerli yazılım kullanarak bu alanda da bir ilki gerçekleştirdik” dedi.

Yeni dönemde tespit ettikleri eksiklerini tamamlamak için var güçleri ile çalışmaya devam edeceklerine vurgu yapan Zeki Şahin, uyguladıkları tasarruf tedbirleri ile bölge sanayicilerinin genel giderlerine katkı sunduklarını Bursa'da elektrik birim fiyatı en uygun olan OSB Türkiye'de de 2. OSB olduklarını söyledi. Başkan Şahin bölgedeki sanayicilerin üretim yaparken hiçbir sorun yaşamaması için gereken tedbirleri aldıklarını ve almaya devam edeceklerine vurgu yaptı. Bölgelerinin, Türkiye'nin ilk ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşları listesine giren onlarca tesise ev sahipliği yaptığına vurgu yapan Zeki Şahin, “Omuzlarımıza aldığımız sorumluluğun farkındayız. Bunun bilinci ile hareket ederek, bölgemize en güzel hizmetlerin gelmesi için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Öte yandan Genel Kurul sonunda İnegöl OSB Yönetim Kurulu üyesi olarak bölgeye ve İnegöl'e uzun yıllar hizmet veren ve yeni dönemde görev almayan Semih Çelebi ve Muvaffak Bayramoğlu'na Genel Kurul'da Divan Başkanlığı yapan Zeki Konukoğlu tarafından teşekkür plaketi verildi.