İnegöl özüne geri döndü, Çin yerine yerli çekirdek

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ay çekirdeği üreticileri yer bulamadıkları için yıllardır aynı yöntemi kullanıyor. Üreticiler farklı bölgelerde çekirdeklerini asfalta sererek kurutuyor. Geçen yıllarda Çin çekirdeğine rağbet gösteren üreticiler umduklarını bulamayınca kendi özüne geri döndü.

İnegöl'de Türkiye'nin tek tescilli ay çekirdeği olan 'İnegöl alası' üreticileri kurutma işlemleri için her yıl olduğu gibi bu yılda bulduklara boş alanlarda kurutma işlemlerine başladı. Bu yıl pandemi olmasına rağmen üreticiler memnun. Geçtiğimiz yıllarda bir çok kişi İnegöl Alası yerine Çin çekirdeği ekti. Ancak üreticiler umduklarını bulamadıkları için Ay çekirdeğine geri döndü.

Çekirdek üreticisi olan Ahmet Okan, "Bu yıl üretimden çok memnunuz tek sıkıntımız kurutma için yer bulamıyoruz. Daha önce bir çok kişi İnegöl alası yerine Çin çekirdeğine yönelmişti. Ama bu yıl böyle olmadı üreticiler tekrar beyaz çekirdeğe döndü. Buda bizleri memnun ediyor. Fiyatlar ise 12 ile 15 lira arasında. Şu anda güzel verimde istediğimiz gibi oldu Allah şükür" diye konuştu.

Öte yandan bazı üreticilerin geçen senelerde olduğu gibi bu sene de Ahmet Türkel Çevre yolunda çekirdeklerini kuruttuğu öğrenildi.