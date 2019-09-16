İnegöl protokolü sokaklardan çöp topladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çocuklar prtokol mensuplarıyla beraber sokakları temizledi.

İnegöl Belediyesi, ilçenin 116 mahallesinde aynı anda temizlik yaptı. Başlatılan kampanyaya her kesimden destek geldi. İnegöl protokolü de belediye meydanından start alan kampanyaya çöp toplayarak destek verdi. Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Belediye Başkanı Alper Taban, Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican, STK'lar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda öğrenci ve vatandaş, ellerine aldıkları çöp torbalarıyla sokak ve caddelerden çöp topladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Göreve geldiğimiz günden beri bir dizi çalışma yapıyoruz. Bugün burada inegöl'ün 116 mahallesinde aynı anda çöp topladık. Bu çöpler kimlerin çöpleri? Duyarsız vatandaşlarımızın. Bizler bu hususta hassasiyet istiyoruz. Rica ediyorum, yalvarıyorum, lütfen kirletmeyelim ve şehrimizi temiz tutalım. Esnaflarımız da bizlere destek versin, her sabah kapısının önünü temizlesin, yere atılmış bir çöp varsa alsın. Bakın bugün bu şehrin kaymakamı, belediye başkanı, milletvekili yerden çöp topladı. Ben bundan utanmıyorum. Ancak çöpleri yere atanların bir kez daha düşünmesini istiyorum" dedi.