İnegöl sanayiine altyapı desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatlarının tamamlandığı Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi'nde asfaltlama çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Bursa'da hayata geçirdiği yatırımlarla kentin yaşam kalitesini her geçen yıl daha da yukarılara taşıyan Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede altyapıdan ulaşıma, spordan kırsal kalkınmaya kadar her alanda önemli yatırımları yapmaya devam ediyor. Tüm ilçelerde olduğu gibi İnegöl'de de önceliği ulaşım ve altyapıya veren Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ marifetiyle Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi'nde tamamlanan kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmalarının ardından asfaltlama çalışmalarına başladı. Yenilenen altyapı ve asfalt çalışmaları ile sanayi bölgesi daha hem bölge esnafı hem de vatandaşlar için daha konforlu bir hale geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'yı 17 ilçesi ile bir bütün olarak ele aldıklarını belirterek, ulaşım ve altyapıyı öncelikle konular olarak ele alıp, ilçelerdeki yaşam kalitesini de en üst seviyeye çıkarmaya çalıştıklarını kaydetti. Başkan Aktaş, Ocak ayından bu yana BUSKİ tarafından İnegöl'de 45 bin 700 ton asfalt yama, 6 bin 500 ton asfalt kaplama ve 425 bin metrekare de sathi kaplama çalışması yaptıklarını da sözlerine ekledi.