İnegöl Şehir Tiyatrosu'na doğaçlama eğitimi

İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibine, Balıkesir Altıeylül Belediyesi Güzel Sanatlar Yönetmeni Onur Ayan tarafından 3 gün süren ‘Doğaçlama Spor Eğitimi' verildi.

İnegöl Belediyesi tarafından 2011 yılında kurulan ve her geçen gün gelişimini sürdüren Şehir Tiyatrosu, bugün hem İnegöl'de hem de farklı şehirlerde sahnelediği oyunlarla büyük beğeni topluyor. 40 kişilik kadrosu ile bugüne kadar; Töre, Cimri, Ayyar Hamza, Ocak, Ak Masal Kara Masal, Keloğlan Ses Arıyor, Çöpiş ile Kıpkıp, Bir Hilal Uğruna, Kanaviçe, Tek Dişi Kalmış Teknoloji, Harman Yeri 1915, Naaş-ı Muhteremler ve son olarak Deliler Evi olmak üzere toplam 13 oyunu sahneye taşıyan ekip, yeni yüzler ve oyuncular yetiştirmeye de katkı sunuyor.

Özellikle son dönemde farklı şehirlerden de davetler alarak İnegöl adını farklı şehirlerde sahneye taşıyan Şehir Tiyatrosu ekibi, gelişimini de sürdürmeye devam ediyor. İnegöl Belediyesi tarafından bu kaliteli ve sanata gönül vermiş ekibin gelişimine katkı sunmak adına oyunculara yönelik 3 günlük “Doğaçlama Spor Eğitimi” düzenlendi. Balıkesir Altıeylül Belediyesi Güzel Sanatlar Yönetmeni Onur Ayan tarafından bu 3 günlük eğitimde oyunculara verilen eğitimle; şehir tiyatrosu oyuncuları doğaçlama yapma yeteneğini ve dönem içerisinde doğaçlama oyunlar çıkarma yeteneğini kazanmış oldular.

3 günlük eğitimin son akşamında, Belediye Başkanı Alper Taban da kursu ziyaret ederek şehir tiyatrosu ekibiyle bir araya geldi. Başkan Taban, bugüne kadar sahneledikleri oyunlar ve performanslarından dolayı ekibe tebriklerini iletti.