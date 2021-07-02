İnegöl Selahaddin Eyyubi Camii törenle açıldı

İnegöl Huzur Mahallesi'nde Bursa Büyükşehir ve İnegöl Belediyesi'nin de katkılarıyla yapılan Selahattin Eyyubi Camii, düzenlenen törenle açıldı.

İnegöl Huzur Mahallesi'nde Bursa Büyükşehir ve İnegöl Belediyesi'nin de sağladığı desteklerle yapımı tamamlanıp kısa bir süre önce hizmet vermeye başlayan Selahaddin Eyyubi Camii için açılış töreni düzenlendi. İnegöl Belediyesi'nin caminin hafriyat ve dolgu çalışmaları ile muhtelif zamanlarda iş makinası desteği ve cami duvarı çevresi tretuvar düzenlemesi konularında destek verdiği caminin açılış töreni AK Parti Bursa Milletvekili Muhammed Müfit Aydın, Kaymakam Eren Arslan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, MHP İlçe Başkanı Aytekin Torun ile meclis üyeleri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün güzel bir günde Selahaddin Eyyubi Camimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Burada böyle bir eserin kazandırılması noktasında katkısı, emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bizler de karınca kararınca katkı sunmaya çalıştık. Mahallelerimizde böylesine birlikte buluştuğumuz, hemhal olduğumuz, ibadetlerimizi yerine getirdiğimiz ibadethaneler açıyor olmak bizim için de kıvanç meselesi. Kıymetli muhtarımız ve değerli dernek yönetimimiz çok ciddi emek ortaya koydular. Zaman zaman geldiler yapılacak çalışmalarla ilgili fikir ve kanaatler belirtildi. Bir işe niyetlendiğinizde, arkası da hayırlısıyla geliyor. Kimin bu işte zerre katkısı varsa ben herkese yürekten teşekkür ediyorum. Camimizin şehrimize ve mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise “Mübarek Cuma günü Selahaddin Eyyubi Camimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. 13 buçuk yıl burada hizmet etmiş bir kardeşiniz olarak o eski tarihleri, 16-17 yıl öncesini hatırlıyorum. Yerlerde çamur vardı, doğalgaz yoktu, kanalizasyonda sıkıntı vardı, doğru dürüst cam, sağlık ocağı imkan yoktu. Şükürler olsun el birliği ile bugünlere getirdik. Daha iyilerini de yapacağız inşallah. Camiler, ruhumuzu ve bedenimizi terbiye edip olgunlaştıran, dinimizi diyanetimizi yaşadığımız, cem olduğumuz, toplandığımız, kendimizi düzene tertibata koymak adına nasihatler dinlediğimiz önemli mekanlar. Çocuklarımız şimdi yaz geldi kuran kurslarına koşacaklar. Bugüne kadar bu konularla alakalı hep duyarlılık gösterdiniz. Birileri her ne kadar dinle diyanetle uğraşsa da bu milletin gönlünden imanını, inancını asla söküp alamazlar. Bu millet inancını her zaman ortaya koymuştur. Dolayısıyla ben bu noktada gösterdiğiniz irade için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaymakam Eren Arslan da “Mutluluk, huzur ve inançla bu güzel eserin ortaya çıkmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Camiler bizim birlik beraberliğimizin simgesi. Aynı çatı altında ibadet ettiğimiz Allah'ın evi. Onları imar edenler de güzel ve hayırlı insanlardır” ifadelerinde bulundu.

İslam'ın insanlığın çimentosu olduğuna vurgu yapan AK Parti Bursa Milletvekili Muhammed Müfit Aydın ise “Herkesin yaptığı hayırlar mübarek olsun, Allah bu hayırları boşa çevirmesin. Buradaki çocuklarımız bir tarla. Eğer biz bunları iyi bir şekilde yetiştirirsek, bu caminin dolmasını sağlarız. Eğer yetiştiremezsek sıkıntı oradan başlıyor. Osmanlı ruhunda şu var; İslam insanlarımızın çimentosuydu. Türk'üyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle herkes birbirinin kardeşi olarak hayatlarını 600 küsur yıl birlikte devam ettirdi. Biz yaşamımızı bu şekilde götürmek zorundayız. Emin olun başka bir yol yok. Birlik beraberliğimiz çok önemli. Bu devam ettiği sürece hizmetler olur” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle caminin açılışı yapıldı. Ardından protokol üyeleri Cuma namazını da cemaatle birlikte Selahaddin Eyyubi Camisinde kıldı.