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İnegöl semalarında Paraşütlü Roket havalandı

Gençler bizim geleceğimizdir diyerek gençlere yönelik çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, Atölyem Evimde programının ikinci bölümünde paraşütlü roket yaparak konuklarına keyifli anlar yaşattı.


Hayata geçirdiği yeni projelerle her kesimden vatandaş ile iç içe olan İnegöl Belediyesi, özellikle genç yaş grubuna hitap eden 'Atölyem Evimde' programıyla ortaya yenilikler katmaya devam ediyor. Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) tesisleri içerisinde daha önce oluşturulan proje atölyesinde her hafta farklı konu ve konuklarıyla etkinliklerin yapıldığı Atölyem Evimde programında bu hafta ise Elektrik Otomasyon Atölyesi tarafından planlanan paraşütlü roketleri konukları ile hazırlayarak uçurdu.


İnegöl Belediyesi, Atölyem Evimde programı ile gençlerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerini hedeflerken, ekran başında izleyenlere de keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor.


Her pazar sosyal medyada yayınlanıyor


Atölyem Evimde programı her pazar günü İnegöl Belediyesi Facebook, Twitter ve YouTube kanalı üzerinden izleyicileri ile buluşuyor.

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