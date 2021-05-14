İnegöl tarımı el birliği ile şahlanıyor

İnegöl Belediyesi'nin üreticilere sunduğu kolaylıklarla üretimin öncüsü olan ‘İnegöl Tarım Modeli' meyve ve fidan üretiminde Türkiye'ye ciddi derecede katkı sağlamaya devam ediyor. İnegöl tarımı çiftçilerin ve İnegöl Belediyesi'nin el birliği ile şahlanıyor.

Göreve geldiği günden bu yana İnegöl tarımına katkı sunan projeleri ile üreticinin yanında olmaya devam İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde ilçemizdeki çiftçileri de unutmadı. Kaymakam Eren Arslan ve beraberindeki heyetle birlikle çiftçileri ziyaret eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, elbirliği ile İnegöl tarımının şahlandığını ifade etti.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle çiftçileri ziyaret eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Şehrimiz bir sanayi şehri olmasının yanında, aynı zamanda bir tarım şehri. Bunu başka yerlerde görmek kolay değil. Sanayinin olduğu yerde tarımın da belli bir ivmeyle yükselmesi, değerinin düşmesinden ziyade yükselmesi şehrimiz adına büyük başarıdır. Bu nedenle, ekonominin nabzının şehrin her bir noktasında attığı İnegöl'de olmazsa olmaz konularımızdan biri de tarım. İlçemizi tarımda zirveye taşımak için özveriyle çalışmalarını sürdüren çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun” dedi.

İnegöl'de rekor üretim

İnegöl'de meyve fidanı üretiminde rekor olduğunu belirten Başkan Alper Taban, “Türkiye'de meyve fidanı üretimi yaklaşık 17 milyon. Bunun 8 milyonu İnegöl'de üretiliyor. Bu çok ciddi bir rakam. İnşallah daha iyi noktalara hep birlikte ulaşacağız. Katkı ve destek veren tüm herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.