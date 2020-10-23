İnegöl tarımı şahlanıyor

İnegöl Belediyesi öncülüğünde bu alanda yapılan yatırımlar, şehrin tarım kimliğini öne çıkardı. Belediye ile çiftçiler tek vücut olarak tarım pastasından şehrin en yüksek payı alabilmesi için güç birliğine gitti.

Daha önce müteşebbis ruhunu ortaya koyarak mobilya sektöründe adeta tarih yazan, tarihi başarılara imza atan İnegöl, şimdi de tarım sektörü için aynı hedefler ışığında yeni bir yol haritası çizdi. Sanayi şehri olduğu kadar tarım alanında da verimli toprakları ve üretime elverişli arazileriyle dikkat çeken İnegöl, tarım sektöründe İnegöl Belediyesi'nin öncülüğünde bir başarı hikayesi yazmak için çalışmalara başladı.

İnegöl Belediyesi, tarım alanında şehirdeki tüm çiftçileri kucaklayacak, tarım değerlerini parlatacak bir yapılanmanın startını verdi. Belediye öncülüğünde tüm çiftçilerin ortak olabileceği Üreten Çiftçiler Kooperatifi kuruldu. 267 bin dekarlık ekilebilir alanı olan İnegöl'de tüm çiftçileri tek vücut halinde birleştirecek bu kooperatif ile İnegöl'ün tarım ürünleri dünya pazarlarına ulaşacak. Ürünler gerçek değerinde satılıp çiftçinin gelirinin arttırılması sağlanacak. Kurulacak soğuk hava depoları ve paketleme tesisleriyle İnegöl'ün verimli topraklarında yetişen yüzlerce ürün aracılar kullanılmadan doğrudan tüketiciye ulaştırılacak. Öte yandan, İnegöl Belediyesi sağladığı ekipmanlarla şehirde daha nitelikli tarım ve hayvancılık yapılmasına da imkan tanıyor. Bu kapsamda Taşınabilir Küçükbaş Hayvan Yıkama Havuzu ve taş toplama araçları alınarak çiftçinin kullanımına sunuldu.

"Beyanlarımızı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Belediye Başkanı Alper Taban, tarım alanında yaptıkları çalışmalara ilişkin açıklamalarında bu konuda ne kadar heyecanlı olduklarını ifade etti. Taban, bir meyve deposu hüviyetindeki İnegöl'ün tarımının şahlanması için gayret sarf ettiklerini ifade ederek, Üreten Çiftçiler Kooperatifi ve bu kooperatif öncülüğünde koydukları hedeflere ilişkin güzel gelişmeler yaşandığını aktardı. Taban, “Biliyorsunuz kısal alanda neler yapabiliriz hususunda göreve başlamadan önce bir takım çalışmalar yürütmüştük. Seçim döneminde de beyanlarımız olmuştu. Bu beyanlarımızın artık hızlı bir şekilde plan ve projelerini çıkarıp sonrasında da yavaş yavaş hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

"Çok iyi bir noktaya gidiyoruz"

Şehrimizde ciddi manada bir tarımsal üretim olduğuna dikkat çeken Alper Taban, şöyle devam etti: “Bu üretimle beraber ciddi bir depolama açığımız da var. Bunu kıymetli meclis üyelerimizin, Kırsal Kalkınma Müdürlüğümüz ve çalışma arkadaşlarımızın da bizlere sunduğu veriler ışığında biz bu noktada ne yapabiliriz çalışmalarını en başında yürütmüştük. Bununla beraber bir hamle yapalım ve depolama ihtiyacını karşılayalım istemiştik. Öncelikle Üreten Çiftçiler Kooperatifini hayata geçirdik. Burada üye kayıtları halen devam ediyor. Biz burada tüm çiftçilerimizin temsilcisiyiz. Kayıt olmak isteyen herkesi davet ediyorum. Birlikten kuvvet doğar. Çiftçilerimizin ortaya koyduğu destek ve katkılarla, yine devletimizin de destekleriyle çok iyi bir noktaya gidiyoruz” .

"Soğuk hava deposu hizmete girdi"

TKDK ile yapılan işbirliği sonrası Deydinler'de soğuk hava deposunu hayata geçirdiklerini hatırlatan Taban, "Meyveci bir şehiriz ve bu değerlerimizi öncelikli olarak tesislerimizde uygun bir şekilde depolamayla ilgili eksiğimizin olduğunu fark etmiştik. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak bu süreçte meyvecilikle uğraşan, çiftçilikle uğraşan tüm vatandaşlarımıza destek olacağımızı ifade etmiştik. Burada depolama da önemli bir ihtiyaçtı. Yaklaşık 220 bin ton üretim var ama şehrimizde soğuk hava depolama tesislerimiz eksikti. İnşallah burada 4 bin tonluk bir tesisin hayata geçmesiyle büyük ölçüde kendilerine fayda sunmuş olacağız. Tesis giriş çıkışlarla birlikte 7 bin ton kapasiteye ulaşabiliyor. Ciddi bir rakam. Bu soğuk hava tesisinin bedelinin yarısını TKDK Kurumu karşıladı. 3,5 milyonluk bir destek alındı. Deponun bizim için önemi büyük. Ürettiğiniz ürünleri anında satamayabilirsiniz. Pazarda istediğiniz fiyat dengesi oluşmamış olabilir. Dolayısıyla onu depoya çekersiniz ve arz talep dengesine göre değerli olduğunda tekrar satışa çıkarırsınız. Çiftçimiz burada değerli satış yapma imkanını yakalamış olur.” diye konuştu.

Çiftçiler adına Bursa halinde dükkan kiralandı

Başkan Taban, çiftçilere sağlanan desteğin soğuk hava deposuyla da sınırlı kalmadığını ve kooperatife üye olan çiftçilerin ürünlerinin doğrudan vatandaşa ulaşması adına Bursa Hikmet Şahin Halinde kooperatif adına bir dükkan kiralandığını kaydederek “Bu alanda Türkiye'ye örnek bir çalışmayı hayata geçirmek istiyoruz. İnşallah İnegöl çiftçisi tek çatı altında birlik olarak, el birliği ile hem kazanacak hem ülkemize kazandıracak. Bu hedefle çıktığımız yolda İnegöl Üreten Çiftçiler Kooperatifimiz adına Bursa Hikmet Şahin Halinde 86 No'lu dükkanı kiraladık. Burada kooperatifimize üye çiftçilerimizin ürünlerinin satışı da başladı” ifadelerini kullandı.

İnegöl'de 267 bin dekarlık ekilebilir alan olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, şöyle devam etti: “Bu ciddi bir alan. 127 bin dekarlık alan meyve arazisi olarak kullanılıyor. Çok iyi bir meyve üreticisi bölgeyiz. Bunu da zaman içerisinde hem bölgemizde hem ülkemizde hem de uluslararası alanda daha iyi tanınır hale getireceğiz. Alım heyetlerini kooperatifimiz üzerinden şehrimize getirerek bu ürünleri almalarını sağlamak üzere adımlarımızı attık. Yaban Mersini, Şeftali ve Çilek ile ilgili festivaller gerçekleştirdik. Bunların neticesinde tarafımıza ulaşarak bu ürünlerle alakalı bilgiler alıp nasıl alım yapılabilir noktasında girişimler olduğunu ifade edebilirim. Tarımsal değerlerimizi tanıtma adına da farklı etkinlikleri hayata geçiriyoruz. Pandemi öncesi Yaban Mersini, Şeftali ve Çilek festivalleri düzenlendik. Bu yıl pandemiden dolayı bu etkinliklerimizi yapamasak da ilerleyen yıllarda yapmaya devam edeceğiz. Her ürün, kendi yetiştiği bölgede düzenlenen festivallerle ulusal ve uluslararası alanda tanıtılacak. Şehrimizde daha nitelikli tarım ve hayvancılık yapılabilmesi adına da çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda hayvancılıkta önem arz eden Taşınabilir Küçükbaş Hayvan Yıkama Havuzu alımı yaparak küçükbaş hayvan yetiştiricilerimizin hizmetine sunduk. Söz konusu ekipman hayvancılık yapan tüm köylerimizde gezerek çiftçilerimize hizmet veriyor. Yine bazı bölgelerimizde arazinin aşırı taşlı olması sorun oluşturuyordu. 22 köyümüzde yaşadığımız bu sorunu aşmak adına da taş toplama makinesi aldık. Bu köylerimizde çiftçilerimizin hizmetine sunduk.”