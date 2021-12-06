İnegöl temassız çöp kovalarıyla donatılıyor

İnegöl Belediyesi, temizlik konusunda hayata geçirdiği uygulamalarla adından sıkça söz ettiriyor. Evler için her haneye ferdî çöp konteyneri uygulamasında sona yaklaşılırken, şehrin yaya sirkülasyonunun yüksek olduğu bölgelerde hijyenik ve temassız atık kutuları yerleştirildi. Zamanla alışkanlıkların değişmesi ve ihtiyaçlar ile kullanımların farklılık göstermesi üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, özellikle son 2 yılda pandeminin etkisiyle ortaya çıkan temassız atık kutusu anlayışı, İnegöl'de de hayata geçirildi.

Yenilikleri sürekli arayan ve her alanda denemelerini sürdüren İnegöl Belediyesi'nin bu son uygulamasına ilişkin bugün Nuri Doğrul Caddesi üzerinde Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile birlikte inceleme yapıp açıklamalarda bulundu. Başkan Taban, uygulamanın şehre hayırlı olmasını dileyerek şöyle konuştu:

“Bugün yeni bir uygulamayı duyurmak üzere bir aradayız. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz uhdesinde şehrimizin farklı bölgelerinde yapılan uygulamayı Nuri Doğrul Caddesi üzerinde inceliyoruz. Burada kalabalık ve hareketli bölgelerde vatandaşlarımızın ellerindeki basit atıklarını atmaları için temassız ve hijyenik atık kovaları oluşturduk. Bunları şehrimizin kalabalık yaşam alanları üzerinde yayarak vatandaşlarımızın basit atıklarını buralara atmalarını istiyoruz.”

Taban, “Daha evvel ferdî çöp konteyneri uygulamamızı başlatmıştık. Bu uygulamamızın nihayete ermesine birkaç mahallemiz kaldı. Bunları da tamamladığımızda artık çöplerimizi nereye atalım arayışına girmemize gerek kalmayacak. Ben duyarlı vatandaşlarımızın bu konuda çok dikkatli olduklarını biliyorum. Şehrimizde 100 adet hijyenik ve temassız atık kovasını uygulamış olduk. Özellikle sigarasının izmaritlerini yerlere atanları, bankadan çıkıp elindeki fişi yerlere atanları, ellerindeki basit atıkları yerlere atanları görünce üzülüyorum. Bunlar bize yakışmıyor. Müslüman kirletmez, temiz olur. Lütfen sahip çıkalım. Bu şehir hepimizin. Yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.