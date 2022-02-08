İnegöl Turizm Platformu ilk toplantısını yaptı

Platform, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Hikmet Sami Yıldırımhan, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ ile Belediye Meclisi Turizm Komisyonu üyeleri ve İnegöl Belediyesi ilgili daire müdürlerinin yer aldığı platform, ilk toplantısını Pazartesi akşamı gerçekleştirdi.

Royal Otel'de yapılan toplantıda kurulan platform ve hedeflere ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Turizm hususunda Kültür İşleri Müdürlüğümüz uhdesinde epey zamandır yürüttüğümüz çalışmalar var. Bu çalışmalarla ilgili belli bir noktaya geldik. Elde ettiğimiz veri ve bilgileri kamuoyundaki üst yöneticilerimizle paylaşarak bundan sonraki süreçte bunu bir Turizm Platformu haline taşıyıp üst kurulu da özellikle bu üst yöneticilerimizden oluşturmak, ancak altında çalışma gruplarının mutfak çalışmalarını yürüttüğü bir yapıya dönüştürelim istedik. Burada turizm platformu dediğimizde bunun örneklerini incelemeye çalıştık. Turizm tanıtma birlikleri var. Burada resmi organizasyonlarda herkese düşen yükümlülükler var. Böyle mi olmalı bunun yerine bir gönüllü platform mu oluşturulmalı noktasında sizlerle istişare etmek istedik. Meclisimizde de son toplantımızda bir Turizm Komisyonu kurduk. Bunun yanı sıra özel sektörü temsilen çatı kuruluş olarak Ticaret ve Sanayi Odamızı davet ettik. Bizler yerel yönetimler olarak bu işin bir parçasıyız. Akademi olmalı dedik ve değerli hocalarımızı davet ettik. Bu süreçte İnegöl'de bugüne kadar turizm nasıl yorumlandı, neler yapıldı? Bundan sonra bu süreç nasıl ilerleyecek konularını tartmaya çalıştık. İnegöl'ün güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmeye çalıştık. Bu üst kurulla senenin en azından belirli aylarında bir araya gelerek yapılan çalışmaları gözden geçirebiliriz. Bugün de yapılan çalışmaları üst kurul ile paylaşmak istedik” dedi.

Başkan Taban'ın konuşmasının ardından Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Önder Kılıç, bugüne kadar yapılan çalışmaların ve platformun amacının yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi. Ardından şehri Turizm Şehri İnegöl hedefine adım adım götürecek çalışmalarla ilgili istişare ve değerlendirmeler yapıldı.