İnegöl vatandaşın fikirleriyle güzelleşiyor

İnegöl Belediyesi'nin başlattığı “Ben başkan olsam” projesi dâhilinde şehrin 5 farklı noktasına konulan “fikir kutuları” Başkan Alper Taban'ın da katıldığı törenle açıldı. Vatandaşların fikir ve eleştirileri kamuoyu ile paylaşıldı.

İnegöl Belediyesi, ortak akılla şehri yönetmek için eylül ayında “Ben başkan olsam” projesini başlattı. Vatandaşların görüşlerini almak için şehrin 5 farklı bölgesine fikir kutuları yerleştirilmişti. Bugün Hükümet Konağı TML'ler bölgesinde bulunan fikir kutusu Belediye Başkanı Alper Taban'ın iştirakiyle basın mensuplarıyla birlikte açıldı. Başkan Taban fikir kutusu içerisine atılan fikir ve eleştirileri alarak kameralar önünde okudu. Daha sonra bir açıklama yapan Taban, “Bugün şehrimizin 5 ayrı noktasına koyduğumuz fikir kutularımızı açıp içerisinden çıkanları görmek için bir araya toplandık. Eylül ayında farklı yollarla hepsini toplamıştık. Kendilerine çok teşekkür ettim, İnegöl ile yatıp İnegöl ile kalktıkları için, İnegöl ile dertlendikleri için. Her zaman söylediğim bir şey var, tek başına bir yöneticinin şehirle ilgili her şeyi bilmesi, bulması, düşünmesi mümkün değil. Bunun için ortak aklı çalıştırmamız lâzım. Ortak akıl bu şehirde yaşayan herkesin tecrübesinden, bilgisinden istifâde etmeliyiz. Biz de bunu yapmaya devam edeceğiz. Buradan da inşallah güzel fikirleri hayata geçirdikçe hep birlikte bununla kıvanç ve onur duyacağız” dedi.