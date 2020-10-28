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İnegöl ve Cumhuriyet sergisi açıldı

İnegöl Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 74 adet fotoğraf, dergi ve gazete kupüründen oluşan ’İnegöl ve Cumhuriyet’ sergisini Uzun Sokakta vatandaşların beğenisine sundu.

İnegöl Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 74 adet fotoğraf, dergi ve gazete kupüründen oluşan 'İnegöl ve Cumhuriyet' sergisini Uzun Sokakta vatandaşların beğenisine sundu.


İnegöl Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında özel bir sergi hazırladı. Cumhuriyetin 97'nci yılına özel yapılan sergi, salgın sebebiyle bu kez müzede değil çarşı merkezindeki Uzun Sokakta vatandaşlarla buluştu. “İnegöl ve Cumhuriyet” konulu sergide İnegöl'ün her yönüyle cumhuriyete kattığı değeri ortaya koyan bilgiler yer alırken, 74 adet fotoğraf, dergi ve gazete kupürüyle adeta tarih yolculuğuna çıkaran görsel bir şölen sunuldu.


Mustafa Kemal Atatürk'ün 1922-1926 yılları arasında İnegöl'e 4 defa ziyaret gerçekleştirdiği bilinirken, bu ziyaretlere ilişkin fotoğraflar serginin en dikkat çekici parçaları arasında yer aldı. 29 Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergi, sadece fiziki ortamda değil aynı zamanda dijital ortamda da yayınlanıyor. dijitalkitap.inegol.bel.tr/cumhuriyet-sergisi.html adresinden ulaşılabilecek sergi, dijital ortamda da sürekli ziyarete açık olacak.


Ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıldönümü kutlamaları kapsamında Atatürk anıtı önünde de çelenk sunumu gerçekleştirildi.

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