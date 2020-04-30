İnegöl yaban mersininin merkezi olacak

İnegöl'ün yeni yıldızı olarak adlandırılan yaban mersininin yeni sezon ekimleri başladı. Tarlada çiftçilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, “Bunu İnegöl ölçeğinde de yaygınlaştırmak istiyoruz. Diğer uygun alanlarda da ekildiğinde gelecek projeksiyonda hedefimiz 5 bin dekara ulaşmak” dedi.

İnegöl'de ilk olarak 6 yıl önce deneme ekimiyle başlayan süreçte bugün Türkiye'nin tek parça halinde en büyük yaban mersini bahçesine sahip olan İnegöl'de, yeni sezon ekimleri başladı. Her geçen gün yaygınlaşan ve şuanda sadece Tuzla Mahallesinde 300 dekar alanda üretilen yaban mersininin, gelecekte İnegöl'ün yeni marka değerlerinden biri olması adına çalışmalar sürüyor. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte Tuzla Mahallesinde ekimine başlanan yaban mersini tarlalarını gezdi. Çiftçilerle sohbet edip üreticilerden bilgi alan Başkan Taban, yaban mersinine ilişkin hedefleri de açıkladı. Taban, “Yaklaşık bin 200 rakımlardayız. Burada yaban mersini ekimini, neler yapıldığını, nasıl yapıldığını işletmecilerimizle birlikte yeni sezon öncesi görelim istedik. İnegöl yaban mersiniyle çok kısa zaman içerisinde öncelikli bir şekilde tanışarak bu konuda mesafe almaya devam ediyor. Blueberry, blue yemiş olarak da adlandırılıyor. Her geçen gün cazibesi artan, tercih edilen bir ürün haline geldi” dedi.

Bu yaban mersini ürününü İnegöl ölçeğinde yaygınlaştırmak istediklerini belirten Taban, "Diğer uygun alanlarda da ekildiğinde gelecek projeksiyonda hedefimiz 5 bin dekara ulaşmak. Gelecekte yaban mersini dendiğinde önceliğin İnegöl olmasını istiyoruz. İnegöl şehri mutlaka ziyaret edilmeli, bu işin pazarı burasıdır, dolayısıyla gerek alım heyetleri gerekse üretmek isteyen kişilerin burayı ziyaret etmelerini isteriz. Arkadaşlarımız burada çok ciddi emek ortaya koyuyor. Akademisyenlerimiz ve üniversitelerimizle çok ciddi çalışmalarımız var. Bu sene de inşallah buleberry'nin çalıştayını şehrimizde gerçekleştirmek istiyoruz. Tüm konunun taraflarını davet ederek burada yapmak istiyoruz. Geçen yıl da ilk yaban mersini festivalimizi yapmıştık. Bu konuda inşallah çok daha iyi noktaya geleceğiz. Emeklerin hiçbiri zayi olmayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.