İnegöl'de 10 okula kitap hediye edildi

İnegöl Belediyesi'nin şubat ayında gerçekleştirdiği Kitap Günleri Festivali'ne kendi imkanlarıyla öğrencilerini getiren 10 okula, 100'er adet olmak üzere toplam bin kitap hediye edildi.

İnegöl Belediyesi, şubat ayında gerçekleştirilen İnegöl Kitap Günleri Festivali'nde örnek davranış sergileyen okulları unutmadı. Fuar organizasyonu boyunca kendi imkanlarıyla okullarındaki tüm öğrencileri fuara getiren ve bu konuda farkındalık oluşturan 10 okula, bin adet kitap hediye edildi.

Kulaca İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Ortaköy İlk ve Ortaokulu, Nuri Pakdil İmam Hatip Ortaokulu, Muzaffer Samda Ortaokulu, Naire Çikeyeva Anadolu Lisesi, Şipali İlk ve Ortaokulu, Mesudiye İlkokulu, Hacer Salih Yıldız İlkokulu ve İnegöl İlkokulu idarecileri, bugün 11.00'da İnegöl Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi'nde konuk edildi. Milli Eğitim Şube Müdürü Halil İbrahim Zengin'in de katıldığı kitap dağıtımlarında, Belediye Başkanı Alper Taban tüm okul idarecilerine destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Bildiğiniz gibi kitap okuma isteğini, alışkanlığını, farkındalığını arttırabilmek adına ısrarla her sene kitap fuarı organizasyonlarını geliştirmek istediklerini belirten Taban, “Bildiğiniz gibi bu konuda var olan bilincin eksik olduğunu kabul ederek, daha da artmasını arzu ediyoruz. Günümüzde birçok dezavantajlı ortamların olması, sosyal medya, internet, teknoloji gibi imkanların artmasıyla beraber biraz daha kitaplardan uzaklaşmış bir haldeyiz. Biz de bu dezavantajı tersine çevirebilmek adına, nihayetinde bu teknolojiyi ve bu programları da bizim önümüze koyanlar en fazla okuyan insanlar, araştıran insanlar. Biz de özümüze dönerek ve Rabbimizin de ilk emri olan oku emrini yerine getirmek amacıyla kitap okuma alışkanlığımızı arttırmamız lazım. Bu düşünceyle yaptığımız organizasyonda bir önce ki yıl 500 bin kitap hedefiyle, geçtiğimiz yıl 1 milyon kitap, 100 yazar hedefiyle hedeflerimizi gerçekleştirmiş olduk. Buna ciddi manada katkı veren şehrimizdeki tüm dinamiklere teşekkür ediyorum” dedi.

Kendi imkanları ve gayretleriyle okullarındaki öğrencileri ısrarla kitap fuarına getirip bu bilinci, bu farkındalığı arttırmak adına gayret içinde olan okul müdürlerine de fuarın organizasyonunu yapan bir yayıncılık firmasının sunmuş olduğu imkanlarla kitap hediye etmek istediklerini kaydeden Taban, “Bu kitapları kendilerine hediye edelim istedik. Katkıda bulunan Milli Eğitim Müdürlüğümüz başta olmak üzere okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu bilincin yayılması adına zaten daha çok insanın bu işe destek vermesi lazım. Bugün itibarı ile içerisinde yaklaşık 100 kitabın yer aldığı bu kitap kolilerini 10 tane okulumuza teslim etmiş olacağız. Tekrar huzurunuzda teşekkürlerimi sunuyor. İnşallah bu yıl yapacağımız organizasyonda var olan eksiklikleri de gidererek daha kapsamlı, daha detaylı bir kitap fuarı organizasyonu gerçekleştirmek istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.