İnegöl'de 15 Temmuz şehitleri tabiat yürüyüşünde anılacak

Yeni normalleşme süreci ile birlikte yürüyüş etkinliklerine pandemi kurallarına uyarak devam eden DOSTUM, 15 Temmuz Şehitleri Anma Doğa Yürüyüşü ile 12 kilometrelik Boğazova Çatak - Başalan Yaylası - Sepetçi Yaylası - Erikli (İclaliye) parkurunda yürüyüş etkinliği düzenleyecek. Yürüyüş ise 50 kişilik sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek.

Korona virüs salgını süreci ile birlikte iptal edilen ve yeni normalleşme kuralları ile yeniden etkinliklerine devam İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM), 15 Temmuz Şehitleri Anma Doğa Yürüyüşünde 50 kişilik kontenjanı ile 12 kilometrelik parkurda ter dökecek. Yürüyüşe ise 10 TL ücret karşılığı ile katılım sağlanacak.

Online Kayıt için www.dostum.org.tr adresinden kaydını yaptıran ilk 50 kişi yürüyüşe katılabilecek. Online kayıt yaptıran vatandaşlar, Hikmet Şahin Kültürpark'ı içerisinde İnegöl Belediyespor binasınada ‘Doğa Yürüyüşü Pandemi Formu' doldurması gerekecek.

Pandemi kuralları uygulanacak

Yürüyüş esnasında uygulanacak pandemi kuralları ise şöyle: Araca binerken ateş ölçülecek 38,3 dereceden fazla ateşi olan kişiler faaliyete alınmayacak. Araç girişinde dezenfektan ile eller temizlenecek. Araçta ve faaliyet esnasında herkes kendi maskesini getirecek ve maske kullanılacak. Sosyal mesafe kurallarına uyularak bir faaliyet gerçekleştirilecek. Araçta bilgilendirme ve onay formu okutulup imzalatılacak. Yürüyüşte herkes kendi getirdiği yemeği bireysel olarak yiyecek. Yürüyüş esnasında tek kol kuralı ile sosyal mesafeye uyarak yürüyüş yapılacaktır. Faaliyet esnasında kullanılacak maske ve eldivenlerin tamamı imha edilmek üzere faaliyet dönüşünde sorumluya teslim edilecek.