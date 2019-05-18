İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnegöl'de 19 Mayıs coşkusu gençlik yürüyüşü ile başladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, ’gençlik yürüyüşü’ ile başladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, 'gençlik yürüyüşü' ile başladı.


19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 100. yılı kutlama etkinlikleri, İnegöl'de başladı. İnegöl Belediyesi önünden Atatürk anıtına “Atatürk'ü Anma ve Gençlik Yürüyüşü” gerçekleştirildi. Kaymakam Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban ve ilçe protokolünün de katıldığı yürüyüşte, öğrencilerle birlikte vatandaşlar da yerini aldı. Naire Çikayeva Anadolu Lisesi organizasyonuyla bando takımı eşliğinde yapılan yürüyüş, Atatürk anıtında son buldu. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması akabinde Kaymakam Şükrü Görücü gençlere hitaben günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.