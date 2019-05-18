İnegöl'de 19 Mayıs coşkusu gençlik yürüyüşü ile başladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, 'gençlik yürüyüşü' ile başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 100. yılı kutlama etkinlikleri, İnegöl'de başladı. İnegöl Belediyesi önünden Atatürk anıtına “Atatürk'ü Anma ve Gençlik Yürüyüşü” gerçekleştirildi. Kaymakam Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban ve ilçe protokolünün de katıldığı yürüyüşte, öğrencilerle birlikte vatandaşlar da yerini aldı. Naire Çikayeva Anadolu Lisesi organizasyonuyla bando takımı eşliğinde yapılan yürüyüş, Atatürk anıtında son buldu. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması akabinde Kaymakam Şükrü Görücü gençlere hitaben günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.