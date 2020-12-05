İnegöl'de 2 ayda 481 ton sanayi atığı bertaraf edildi

Bu sistemle atık toplama merkezine getirilen atıkların uygunsuz şekilde yakılması ve boş arsalara gelişigüzel şekilde atılması da önlenerek çevre kirliliğinin yanında şehrin hava kalitesine de olumlu anlamda katkı sağlandı.

İnegöl Belediyesi, şehirde kronik bir sorun halini alan katı atıkların oluşturduğu çevre kirliliği konusuna ciddi anlamda çözüm olacak Tehlikesiz Endüstriyel Atık Toplama Merkezi'ni eylül ayında hizmete açmıştı. Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde Katı Atık Transfer İstasyonu karşısında kurulan Tehlikesiz Endüstriyel Atık Toplama Merkezi ile boş arsalarda ve dere kenarlarında kirliliğe sebep olan görüntüler de ortadan kalkmaya başladı. Merkezin hizmete girmesinin ardından ilk 2 ay itibariyle 481 ton tehlikesiz sanayi atığı çevreye atılmadan toplanarak bertaraf edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl'ün güçlü bir sanayi şehri olduğuna dikkat çekti. Taban, “Tabi ki şehir olarak güçlü bir sanayi şehriyiz. Bu övünülecek yanımız. Beraberinde üretim anlamında çok geniş bir yelpazeye sahibiz. Başta mobilya olmak üzere pek çok konuda üretim yapabilme yeteneğine sahibiz. Gerçekten şehrimle ne kadar gurur duysam azdır. Ancak buradan hareketle daha gururlanacağımız ve daha güzel işleri ortaya koyabilmek adına da eksiklerimizi hızlıca giderebilirsek inanıyorum ki Türkiye'nin medarı iftiharı, parmakla gösterilen örnek şehri olmaya her alanda devam edeceğiz” dedi.

Atıklar mevzuata uygun şekilde bertaraf ediliyor

Sanayinin dezavantajı olarak atık yönetimi konusunda bazı aksamalar olduğunu hatırlatan Başkan Taban, “Sanayimiz içerisinde kontrolsüz atık alanları, temizlesek de aynı şekli alan arsalar, derelerimiz içerisinde ve kırsal mahallelerimizin ormanlık alanlarında tehlikesiz atıklar görüyorduk. BU durum tabi içimizi acıtan bir durum. Şehrimizin ekonomi lokomotifi olan mobilya sanayi işletmecilerimizin atıklarını daha kolay ve uygun maliyetlerle bertarafını sağlaması için bir adım atarak eylül ayında Tehlikesiz Sanayi Atıkları Toplama Merkezimizi hizmete açmıştık. Merkezimizde sanayi atıkları mevzuatlara uygun şekilde bertaraf edilmektedir” dedi.

Sanayide ortaya çıkan atıkların çevre kirliliğine meydan vermeden toplanması noktasında önemli bir hizmet olan atık toplama merkezinin esnaflara da atık bertarafı konusunda ciddi kolaylık sağladığını kaydeden Taban, “Şehrimizde bulunan ufak sanayi işletmecileri, üretim aşamasında oluşan atıkların bertarafı konusunda çeşitli resmi prosedürlere, az miktarda atık için yüksek nakliye bedellerine maruz kalmaktaydı. Bu durumun ortadan kaldırılması için Belediyemiz Transfer İstasyonu karşısında Ağaç İşleri Sanayi içerisinde yapımı tamamlanıp hizmete açılan Tehlikesiz Sanayi Atıkları Toplama Merkezi'nde ton başına 100 TL gibi bir ücretle; kumaş, sünger, kırpıntı ve benzeri atıkların ilgili mevzuatlara uygun şekilde bertarafı sağlanmaya başladı. Hizmete girdiği tarihten itibaren 2 aylık sürede 481,4 ton sanayi atığının çevre kirliliğine meydan vermeden bertarafı yapıldı. Esnaflarımızın da katkıları ile atık toplama merkezine getirilen atıkların uygunsuz şekilde yakılması ve boş arsalara gelişigüzel şekilde atılması önlenmiş olup şehrimizin hava kalitesine de olumlu anlamda katkı sağlanmıştır. Atıklarını gelişigüzel şekilde boş arsalara ve uygunsuz noktalara atan sanayi işletmelerinin tespiti halinde ise cezai işlemler uygulanmaya devam etmektedir” açıklamalarında bulundu.