İnegöl'de 2023 yılının yarışma takvimi belli oldu

İnegöl'de bulunan 70 bin dolayındaki öğrencilere yönelik İnegöl Kaymakamlığı, İnegöl Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen yarışmaların 2023 takvimi belli oldu. 7 ayrı yarışma için Belediye Encümen Salonunda basın toplantısı düzenlendi. Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ile Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Zengin ve İnegöl Belediyesi Kültür Komisyonu Üyesi Meclis Üyelerinin yer aldığı basın toplantısında, yarışmalara ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

“70 bin öğrencimiz var”

Basın toplantısında konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Kaymakamlığımız, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Kent Konseyimi ve İnegöl Belediyemiz iş birliğinde gerçekleşen bir çalışmanın duyurusu için bir aradayız. Bildiğiniz gibi şehrimiz 300 bin nüfusları aşmış bir şehir. Genç ve dinamik bir yapıya da sahibiz. Kültür sanat anlamında pek çok etkinlikler yapılıyor ancak bir de bizim çok kıymetli öğrencilerimiz var. 70 bin öğrenciye sahibiz. Dolayısıyla öğrencilerimizle ilgili de yaptığımız faaliyetler var. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yaptığı faaliyetler var, Kent Konseyimizin yaptığı çalışmalar var. Bunları Kaymakamlığımız himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Kent Konseyimizin destekleriyle birleştirelim, 2023 yılı takvimini oluşturalım istedik. Burada gerçekten eğlenceli, nitelikli, etkili ve öğretici yarışmalar olsun istedik. Burada birtakım hazırlıklar ve değerlendirmeler yapıldı” dedi.

7 yarışmanın tarihi ve ödülleri belirlendi

Yarışmalar hakkında da bilgiler veren Başkan Taban, şöyle devam etti: “Yapılacak yarışmaların takvimini de paylaşmak istiyorum: Ocak-Şubat aylarında “Liseler Arası Tiyatro Yarışması” yapılacak. Burada 22 bin 500 lira ödül olacak. Şubat ayında “Satranç Turnuvası” yapılacak. 4 kategoride, ‘Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise' düzeyinde gerçekleşecek yarışmalarda toplam 9 bin lira ödül dağıtılacak. Şubat ayında yine “Okullar Arası Genel Kültür Yarışması” yapılacak. Takımlar halinde yarışılıp takımlara toplam 10 bin lira ödül verilecek. Şubat Ayında “Hikmet Şahin Liseler Arası İnegöl Temalı Hikaye Yarışması” yapılacak. Bu yarışmada da 1'inciye laptop, 2'nciye tablet, 3'üncüye akıllı saat ve Jüri Özel Ödülü olarak da yine akıllı saat hediye edilecek. Nisan ayında “Liseler Arası Münazara Yarışması” yapılacak. Burada da 10 bin lira ödül verilecek. Nisan ayında yine “23 Nisan Recep Erdoğan İlkokullar Arası Halk Dansları Yarışması” yapılacak. Burada da takımlar halinde yarışılıp takımlara toplam 17 bin lira ödül verilecek. Mayıs ayında ise “İnegöl'ü Tanıyorum Bilgi Yarışması” yapılacak. Takımlar halinde yarışılıp, takımlara toplam 10 bin lira ödül verilecek.”

“Tüm öğrencilerimizi davet ediyorum”

Başkan Taban, “Ben bu vesileyle tüm öğrencilerimizi yarışmalarımıza katılmaya davet ediyorum. Okullarımız arasında birlik beraberliği sağlamak, aynı zamanda öğrencilerimizin şehrimiz hakkında bilgilerini arttıracağı inancındayız. Katkı ve desteği olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah İnegöl gençliği gelecekte çok daha güzel yerlerde olacaklar. Şimdiden öğrencilerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Kaymakam Eren Arslan ise çok güzel bir iş birliği için bir araya geldiklerini ifade ederek; “Eğitimde rekabet ortamının oluşması, fırsat eşitliğinin oluşması anlamında sivil toplum kuruluşlarının destekleri çok kıymetli. Bu anlamda İnegöl zaten gerek altyapı olarak okullaşma anlamında gerekse de diğer sosyokültürel faaliyetlere destek anlamında her zaman önder olmuş bir ilçedir. Belediyemiz de her zaman Milli Eğitimin ihtiyaç duyduğu alanlarda bizlere destek oldular. Bugün de bu çalışmalarla amacımız gençlerimizi bir program dahilinde onların gelişimine, eğitim seviyelerinin yükselmesine katkı sağlayacak bu tür etkinliklerle hem yarışma ortamında onları teşvik etmek hem de yine kaynaşmalarını sağlamak. Bunun yanında tabi ki içeriklerine baktığımızda öğrencilerimize kazanımlar sağlayacak güzel bir projeyi hayata geçiriyoruz. Ben bu projenin içerisinde yer alan herkese teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.