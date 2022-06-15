İnegöl'de 21 sokakta kaldırımlar yenilendi

Şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, yaz aylarıyla beraber yapım işlerine hız verdi. Bu çerçevede şehrin eksiklerini ve ihtiyaçları gidermek adına çalışmalar sürüyor. Bazı mahallelerde yol kaplama çalışmaları devam ederken bazı bölgelerde yama çalışmaları, kırsalda arazi yolları ve mahalle konakları, merkezde yeni otoparklar, çocuk oyun alanları yapımı sürüyor.

Bu çalışmalardan biri de Fatih Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta başlayan tretuvar ve kaldırım yapım çalışması. 1453 Camisi bölgesinde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından detaylı bir çalışma başlatılırken, bu bölgede 21 sokakta kaldırım imalatı yapılacağı açıklandı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon TL olan çalışmanın Kurban Bayramı'na kadar tamamlanması hedeflenirken; bölgede toplamda 4600 metretül bordür ve 6000 metrekare parke taşı uygulayarak sokaklardaki kaldırım eksikliği giderilmiş olacak.

Hummalı bir şekilde devam eden çalışmaları Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger yerinde inceledi. İnceleme sırasında çalışmaların durumu hakkında bilgi alan Dülger, bayram sürecine kadar kaldırım yapım işinin tamamlanmasını hedeflediklerini ifade etti.