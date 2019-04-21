İnegöl'de 23 Nisan coşkusu başladı

Salı günü kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, İnegöl'de erken başladı. İnegöl Belediyesi, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Çocuk Sanat Atölyesi faaliyetlerinin yer aldığı bir sergi ve program tertip etti. İnegöl'de kültür sanatın merkezi haline gelen Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen programa; Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, siyasi parti temsilcileri, çocuklar ve aileleri katılım gösterdi.

Çocuk Sanat Atölyesinde hazırlanan eserlerin görücüye çıktığı sergiyle başlayan etkinlikler, daha sonra BMKSM salonunda sahne gösterileriyle devam etti. Burada çocuk korosunun seslendirdiği eserler ve enstrümantal kursuna devam eden çocukların gitar resitali, izleyenleri mest etti.

Programın açılışında kürsüye çıkarak bir konuşma yapan İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, “Bugünün yarını, yarının umudu olan geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızı 23 Nisan Bayramına özel olarak hazırladıkları bu program için tebrik ediyorum. Onları yürekten alkışlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 99. yıl dönümünü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoruz. Bu vesile ile şimdiden tüm çocuklarımızın 23 Nisan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu özel günün çocuklarımıza armağan edilmesi, Türkiye'nin geleceği olan çocuklarına, gençlerine olan güvenini ve umudunu göstermesi açısından çok önemli olduğunu, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının dünyada çocuklara atfedilen ilk ve tek çocuk bayramı olduğunu da lütfen unutmayalım. Bugünün küçükleri yarının büyükleri olan sevgili çocuklarımıza bol bol zaman ayırarak, onlara zamanımızın en değerli vakitlerini ayıralım” dedi.

Konuşma sonrası program, çocukların sahne gösterileriyle devam etti.