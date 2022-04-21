İnegöl'de 23 Nisan dolu dolu geçecek

2 gün sürecek çocuk şenliği ile çocuklar unutulmaz bir bayram yaşayacak.

Özel günlere yönelik yaptığı programlarla her yaştan bireye hitap edecek organizasyonlar düzenleyen İnegöl Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için de özel bir hazırlık içerisinde. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayram olan 23 Nisan'da 2 gün sürecek çocuk şenliği düzenleyecek.

23 Nisan 2022 Cumartesi günü Hikmet Şahin Kültürparkında, 24 Nisan Pazar günü ise Alanyurt Yunus Emre Spor Kompleksinde 12.00-18.00 arasında yapılacak 23 Nisan Çocuk Şenliğinde; ikramlar, hediyeler, yarışmalar, balon park etkinlikleri, oyun parkurları ve 12D sinema gösterisi yer alacak. Gün boyu sürecek etkinliklerle, çocuklar unutulmaz bir 23 Nisan yaşayacak.

Belediye Başkanı Alper Taban, Çocuk Şenliğine ilişkin bir açıklama yaparak tüm çocukları kutlamalara davet etti. Başkan Taban, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın sadece resmi törenlerle sınırlı kalmayacağı, baharın güneşli günlerinde çocuklarımızın da bu heyecanı doyasıya yaşayacağı bir Çocuk Şenliği düzenleyeceğiz. 2 gün sürecek şenlikte evlatlarımızın keyifli anlar yaşaması, doya doya bayramlarını kutlamaları adına hazırlıklarımızı tamamladık. Cumartesi günü Hikmet Şahin Kültür Parkına, Pazar günü ise Alanyurt Yunus Emre Spor Kompleksine tüm çocuklarımızı ebeveynleriyle birlikte bekliyoruz” dedi.