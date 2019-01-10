İnegöl'de 3 silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaçak silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, Mahmudiye Mahallesi Ayyıldız Sokağı'nda bulunan bir eve operasyon düzenledi. Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda ev didik didik arandı. Yapılan aramada 3 adet kaçak silah ile bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu ele geçirildi. Yücel B. gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.