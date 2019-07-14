İnegöl'de 32. Uluslararası Kültür Sanat Festivali başladı

İnegöl Belediyesi tarafından bu yıl 32'ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür Sanat Festivali yapılan kortej yürüyüşüyle başladı. Ardından festivalin gala gecesi AGM'nde gerçekleştirildi. 11 ülkeden gelen halk dansları ekipleri ve 9 yerel derneğin halk dansları topluluklarının gösterileri renkli görüntüler oluşturdu.

İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen 32. Uluslararası Kültür Sanat Festivali, Cumartesi günü 18.30'da gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile start aldı. Festival için davet üzerine yurt dışından İnegöl'e gelen; Adige Cumhuriyeti, Arjantin, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Özbekistan, Polonya ve Ukrayna halk dansları ekipleri ile birlikte İnegöl'de kendi kültürlerini, örf ve adetlerini sürdürmek üzere çalışmalar yapan 9 yerel derneğin halk dansları ekipleri, İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun da katılımıyla İnegöl AVM önünden başlayıp Kültür Parkta son bulan kortej yürüyüşünde İnegöllüleri selamladı. Atatürk Bulvarı ve Park Caddesi üzerinden Kültür Parka ulaşan halk dansları ekibini kortej boyunca ilçe protokolü de yalnız bırakmadı.

İnegöl Tarihi Mehteri, Osmanlı savaş kıyafetli giymiş okçular ve klasik otomobillerin de yer aldığı kortejde, ilçe halkı da festival coşkusuna ortak oldu. Renkli görüntülerin yaşandığı kortej vatandaşların da katılımıyla yoğun bir kalabalıkla gerçekleştirildi. Kortej yürüyüşü ile başlayan festival coşkusu, akşam 21.00'da Kültür Park içerisinde bulunan Açık Hava Gösteri Merkezi'nde (AGM) gerçekleştirilen festival galasıyla devam etti. Gala gecesi, AGM'yi dolduran vatandaşların yoğun tezahüratları ve alkışları eşliğinde yurt dışından gelen konuk ekipler ile yerel kültür derneklerinin halk dansları ekiplerinin tanıtılmasıyla başladı. İlçe halkının yoğun katılım gösterdiği gala gecesi, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

13-20 Temmuz tarihleri devam edecek 32'nci Uluslararası Kültür Sanat Festivalinin gala gecesinde ekiplerin tanıtılmasının ardından sahneye davet edilen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, burada bir konuşma yaptı. Başkan Taban, bugün ziyadesiyle heyecanlı olduklarını ifade ederek; “Şehrimizde uzaklardan, yakınlardan buralara kadar gelen kıymetli misafirlerimiz var. Dolu dolu yaşayacağımız bir haftalık programımızla inşallah 32'nci Uluslararası kültür Sanat Festivalimizi gerçekleştireceğiz. Tabi ki bu festivalin geçmişi var. 32'ncinisini yaşıyoruz. Bundan önce Belediye Başkanlarımız bu festivali başlatıp bugünlere taşıdı. Hepsine teşekkür ediyorum. Benim için çok önemli bir festival. Uluslararası anlamda yapılan, hem ülke içerisinde hem dışarıdan kardeş şehir ilişkilerimizin olduğu, kültürel bağlarımızın olduğu şehirlerden, ülkelerden misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bu ilişkilerin sürmesi açısından önemsiyoruz” dedi.

Yurtdışından 11 dans ekibi

Konuk ekipler ve festival programı hakkında ad bilgiler veren Taban, “Bugün 11 ayrı ülkeden misafirlerimiz var. Adige Cumhuriyeti, Arjantin, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Özbekistan, Polonya ve Ukrayna'dan gelen misafirlerimiz var. Yerelde de bu festivalin gerçekleştirilmesinde katkıları olan yerel kültür derneklerimiz var. İnşallah dolu dolu geçecek etkinliklerimiz olacak. Burada her akşam yerel derneklerimiz ve yurt dışından gelen konuk ekiplerimizin halk dansları gösterilerini izleyeceğiz. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışmasının da 7'ncisini icra edeceğiz. Şehir içerisinde dış park gösterilerimizle folklor etkinliklerimiz devam edecek” diye konuştu.

15 Temmuz'da festivale ara vereceklerini belirten Taban, “15 Temmuz Pazartesi gecesine vurgu yapmak istiyorum. Biliyorsunuz bizim için önemli bir gün ve gece olarak anmak ve hatırlamak adına gerçekleştireceğimiz bir gece olacak. Bunu festivalden ayrı olarak planladık. İnşallah o gün dolu dolu devam edecek olan 15 Temmuz Birlik Beraberlik ve Dayanışma Gününe tüm ilçe halkımızı şimdiden davet ediyorum. Kültür sanat bizim için önemli. İnşallah gelecekte biz bunu sosyal, ekonomik, ticari, turizm gibi pek çok alanda da işbirliğine döndürmek istiyoruz. Kültür sanat festivalimiz hayırlı uğurlu olsun. İnşallah en güzel şekilde konuklarımızı ağırlayıp onları ülkelerine birer gönül elçisi olarak uğurlayacağız” dedi.

Başkan Taban'ın ardından konuşan İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü de “Böyle güzel bir ortamda sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu gece kardeşlerin, dostların ve komşuların buluşmasını hep birlikte izliyoruz. Öncelikle tüm kardeşlerimize, dostlarımıza, komşularımıza hoş geldiniz diyorum. Bize bu güzel ortamı hazırlayan başta Belediye Başkanımız olmak üzere katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Gala gecesinde festival kapsamında İnegöl'e gelen kardeş şehir delegasyonlarından da Adige Bölgesi Tahtamukay Belediye Başkanı Neujrok Ali Şihamoviç ve Gürcistan Rustavi Belediye Başkanı Irakli Tabaghua tercümanlar yardımıyla konuşma yaptı. Konuşmaların ardından festivalin Galası gerçekleştirildi. Yurt dışından gelen tüm ekipler ve yerel kültür derneklerinin halk dansları ekipleri 3'er dakikalık gösterilerini İnegöllüler için sahneledi. 20 farklı halk dansları ekibinin gösterisini coşkuyla izleyen ilçe halkı, ayrıca festivalin bir diğer ayağı olan çadır etkinliklerine de yoğun katılım gösterdi.