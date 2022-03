İnegöl'de 6 gün 6 gece sürecek tiyatro festivali başlıyor

Gündüz çocuk oyunları, akşamları ise yetişkin tiyatro gösterileri ile ilçe halkının tiyatroya doyacağı festivali, Belediye Başkanı Alper Taban düzenlediği basın toplantısı ile duyurdu.

Uluslararası Tiyatrolar Birliği'nin 1961 yılında 27 Mart'ı Dünya Tiyatro Günü olarak ilan etmesinin ardından hem ülkemizde hem de enstitüye üye ülkelerde 27 Mart Tiyatro Bayramı olarak kutlanmaya başladı. İnegöl Belediyesi, her yıl bir günlük gösterilerle kutlanan Dünya Tiyatro Gününü bu yıl 6 gün 6 gece sürecek muhteşem bir festival ile kutlamaya hazırlanıyor. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında 22-27 Mart tarihleri arasında düzenlenecek İnegöl Belediyesi Tiyatro Festivalinde, 6 yetişkin ve 6 çocuk olmak üzere 12 tiyatro oyunu İnegöllü sanat severlerin beğenisine sunulacak. Festival kapsamında tüm oyunlar Beşinci Mevsim Kültür Merkezimizde sahnelenecek. Her gün 14.00'da çocuk oyunları, 20.00'da ise yetişkin tiyatro gösterileri izleyici ile buluşacak. Yetişkin tiyatro gösterileri her programda olduğu gibi ücretsiz biletli olacak ve biletler her gün 18.00 itibariyle Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde dağıtılmaya başlanacak.

"Belediyelerin önemli işlerinden biri de kültür ve sanattır"

Belediye Başkanı Alper Taban, Tiyatro Festivaline ilişkin bugün 11.00'da belediye encümen salonunda basın toplantısı düzenledi. İnegöl Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Önder Kılıç, İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu Yönetmeni Volkan Derman ile Tiyatro Sır ve Tiyatro Uğultu yöneticilerinin de katıldığı basın toplantısında festivale ilişkin bilgiler veren Başkan Taban, “İnegöl Belediyesi olarak yeni bir çalışmanın duyurusunu yapmak üzere toplandık. Belediyecilikle ilgili genelde sürekli altyapı ve üstyapı gibi eksiklikler, yapım işleri, imalat işleri konuşulur ama belediyelerin önemli işlerinden biri de kültür ve sanattır. Buna tabi spor, eğitim ve diğer başlıkları da ekleyebiliriz. Bugün de 27 Mart Dünya Tiyatro Günü için bir aradayız. Şehrimizde özellikle belediyemizin tiyatro faaliyetleri noktasında bu süreci iyi bir noktaya taşıdığını düşünüyorum. Beraberinde yerel tiyatro ekiplerimizle de daha güzel işler yaptığımızı, yapacağımızı düşünüyoruz. Buradan da hareketle Uluslararası Tiyatro Birliği tarafından kabul edilen 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında şehrimizde kültürel gelişmeye katkı sağlamak, insanlara toplum ve yaşam bilimi olan tiyatroyu sevdirmek, şehrin kültür ve sanat hayatını bu manada daha diri ve canlı tutabilmek adına İnegöl Belediyesi Tiyatro Festivali düzenliyoruz” dedi.

11 tiyatro ekibi 12 oyun sahneleyecek

Dünya Tiyatro Gününün kutlandığını ancak 6 gün 6 gece sürecek bir festival tadında ilk kez yapılacağını hatırlatan Başkan Taban, “Daha önce böyle bir çalışmayı denememiştik. Şehrimiz ve kurumumuz adına bir ilk olacak. Belki ilk olmanın heyecanını yaşayacağı ancak güzel bir program olacağını düşünüyorum. 22-27 Mart tarihlerinde gösteriler olacak. Festival kapsamında 6 çocuk 6 yetişkin tiyatrosu sahnelenecek. Oyunların da tüm sanatseverler tarafından beğenileceğini ümit ediyorum. Festivalimize katılacak tiyatro grupları ve sahneleyecekleri oyunlar ise şöyle: Tiyatro Eylül “Robinson Crusoe”, Altıeylül Belediyesi Kent Sahnesi “Ormanlar Kralı Ağustos Böceği”, Tiyatro Çocuk “Kocaayak Yeti”, Balon Kukla Tiyatrosu “80 Günde Devri Alem”, Karart Sanat “Saklı Kasaba”, İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Ak Masal Kara Masal”, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu “İstiklal Yolu Mehmet Akif”, Tiyatro Sır “Güldüren Yalanlar”, Uğultu Tiyatrosu “Eniştemin Suçu Ne”, Yüksel Ünal “Yüksek Ünal Bir muhabbet Hali”, Gate Yapım “Sır”, İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Deliler Evi”. Biliyorsunuz Deliler Evi oyunu ekibimizin yeni gösterimi ve Şubat-Mart aylarında iki defa sahnelendi” açıklamalarında bulundu.

Gösteriler ücretsiz

Festival kapsamında yapılacak gösterimlerde çocuk tiyatrolarının biletsiz, yetişkin tiyatrolarının ise ücretsiz biletli olacağını vurgulayan Alper Taban, “Programlarımızda kargaşa ve karışıklığa mahal vermemek adına ücretsiz bilet uygulaması yapıyoruz. Kimsenin açıkta kalmaması adına vatandaşlarımız biletlerini 18.00 itibariyle Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinden tedarik ederek bu programlarımıza katılabilecekler. Çocuk oyunlar için bilet uygulaması yapılmayacak” diye konuştu.

Başkan Taban, vatandaşların ruhunu doyuracak çalışmaları da önemsediklerine dikkat çekerek; “Biz insanların ruhunu doyurmazsak, yaptığımız işler bir binadan, park yapmaktan öteye geçmeyecektir. Dolayısıyla güzel bir söz var Turgut Cansever mimarımızın; ‘Bir şehri imar ederken insanları ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz insanlar imar ettiğiniz o şehirleri perişan eder.' Ben bu sözü çok beğeniyorum. Bizler de bu anlamda sanat, spor kültür noktasında zengin sunumlarla vatandaşlarımızın ruhunu da doyurmak istiyoruz” ifadelerinde bulundu.