İnegöl'de 60 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının ilk döneminde 60 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. İnegöl Fenerbahçeliler Derneği Hamamlı İlkokulunda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk dönemi bugün tamamlandı. Öğrenciler 4 aylık maratonun ardından ilk dönem karnelerini alarak 15 günlük tatile başladı. Kaymakam Şükrü Görücü ile Belediye Başkanı Alper Taban da İnegöl Fenerbahçeliler Derneği Hamamlı İlkokulu'nda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Çelik, “Çocukluk yıllarımızda hepimizin sevinç günleri vardı. Onlardan biri de karne günüydü. Ve bugün çocuklarımızla birlikte, velilerimizle birlikte Hamamlı Mahallesi'nde bu coşkuyu yaşıyoruz. Bugün İnegöl ilçemizde yaklaşık 60 bin öğrencimiz karne alıyor ve 3 bin küsur personelimiz ile birlikte 15 günlük bir tatile giriyor. Çocuklar, benim sizlere tavsiyem bu tatili atalarımızdan kalma oyunlarla eğlenceli hale dönüştürün. Televizyon, telefon, bilgisayar gibi teknolojik cihazlardan ziyade, geçmişte tüm çocukların heyecanla oynadığı çelik çomak, saklambaç gibi oyunları arkadaşlarınızla birlikte oynayın. 15 günlük tatil süresince kartopu oynayın, eğlenin ve aynı zamanda dinlenerek yeni döneme hazır hale gelin” diye konuştu.

Belediye Başkanı Alpler Taban da, “Bugün kıymetli yavrularımız tatile girecekler. İnşallah güzel ve başarılı bir dönem olmuştur. Yine güzel bir 15 gün onları bekliyor. Özellikle kar yağdığında öğrencilerimiz ve velilerimiz sürekli mesajlar atarak 'Başkanım okulları tatil etmiyor musunuz' diye soruyor. Ben de kendilerine okulları benim tatil etmediğimi, bu kararı kaymakam beyin verdiğini ve öğrencilerimizin taleplerini benim kendisine ilettiğimi söylüyorum. Dolayısıyla şimdi güzel bir 15 gün var. Biz de kurum olarak 15 tatil için Çocuk Atölyesi açtık. Buralardan istifade edebilirsiniz. El becerilerinizi geliştirmek, yeni arkadaşlar edinmek için 15 tatil süresince çocuk atölyemize katılabilirsiniz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından okulun yapımını üstlenen İnegöl Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Cemal Arık'a katkılarından dolayı Hamamlı Mahalle Muhtarı Recep Ötünmek'e ve Okul Müdür Yardımcısı Fatih Mavuş'a plaket takdim edildi. Daha sonra sınıflara geçilerek öğrencilere karneleri ve belediyenin hediyeleri dağıtıldı.