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İnegöl'de 8 kaçak yapı yıkıldı

İnegöl’ün farklı mahallelerinde tespit edilen 8 kaçak yapı yıkıldı.

İnegöl'ün farklı mahallelerinde tespit edilen 8 kaçak yapı yıkıldı.


İnegöl Belediyesi kaçak yapıyla mücadelesini sürdürüyor. Kaçak yapılar bir bir tespit edilerek yıkılıyor. Tespit sonrası vatandaşlara bilgi verilip yer sahiplerinin kendi imkânlarıyla kaçak yapıları kaldırılmaları tebliğ edilirken, kaldırılmayan yapılar ise belediye ekiplerince yıkılıyor. Bu hafta farklı bölgelerde 8 ayrı kaçak yapı tespit edilerek yıkım kararı çıktı. Kaçak yapılardan 6'sı sahipleri tarafından kaldırılırken, Şipali ve Hocaköy kırsal mahallelerinde bulunan 2 kaçak yapı belediye ekipleri tarafından yıkıldı.


İnegöl Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bu ve buna benzer kaçak yapılarla mücadelenin süreceği, kaçak yapıya kesinlikle müsaade edilmeyeceği ifade edildi.

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