İnegöl'de 9 market mühürlendi

Marketlere yönelik denetimler çerçevesinde etiket ihlalleri başta olmak üzere, yıl içinde 3 cezai işlem uygulanan 3 farklı zincir markete ait toplam 9 market şubesi, belediye encümeni kararı ile 3 gün süreli mühürlenerek faaliyetlerine ara verildi. İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada denetimlerin ara verilmeksizin sürdüğü, 3. ihlale ulaşan şubelerde mühürleme işlemlerinin yapılmaya devam edeceği belirtildi.