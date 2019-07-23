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İnegöl'de 90 kök kenevir ele geçirildi

Bursa İnegöl jandarma ekipleri 90 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.


Alınan bilgilere göre, İnegöl jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde Eskikaracakaya Mahallesi'nde ikamet eden R.Ö isimli şahsın Mezit Deresi yakınlarında kenevir bitkisi yetiştirdiğini tespit etti. Ekipler hasat dönemi geldiği ve özel olarak yetiştirildiğini belirlemesinin ardından operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyonda yaklaşık 90 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma ekipleri kenevir bitkisini yetiştiren R.Ö şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Ele geçirilen kenevir bitkisine el koyan ekipler olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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