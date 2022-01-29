İnegöl'de 90'lar rüzgarı esti

İnegöl Belediyesi, Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında 90'lar konseri düzenledi. Şarkıcı Safa Zakir, muhteşem sesiyle İnegöllülere unutulmaz bir gece yaşattı.

Şehrin kültür sanat hayatına yön veren organizasyonlar düzenleyen İnegöl Belediyesi, Ocak ayı etkinliklerini muhteşem bir final ile taçlandırdı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da kültür sanat anlamında birbirinden eşsiz organizasyonlarla ilçe halkını buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi, Cuma akşamı 90'lar konseriyle renkli bir geceye imza attı.

İnegöl'de kültür ve sanatın merkezi haline gelen Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde, şarkıcı Safa Zakir'in sahne aldığı ve 90'lı yılların unutulmaz şarkılarının seslendirildiği 90'lar konseri düzenlendi. İlçe halkının ilgisi yoğun olurken, Safa Zakir sahnede kaldığı süre boyunca hem enerjisiyle hem görsel şovlarıyla hem de sesiyle unutulmaz bir gece yaşattı. Dinleyicilerin 90'lı yılların şarkılarıyla maziye uzandığı, orta yaşlıların gençliklerini hatırladığı, gençlerin de çocukluk şarkılarını yeniden dineleme fırsatı bulduğu konser, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Konser sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Uslu sahneye davet edildi. Bu muhteşem gece için hem Safa Zakir'e hem de salonu dolduran vatandaşlara teşekkür eden Uslu, sanatçıya gecenin anısına hediye takdimi gerçekleştirdi.