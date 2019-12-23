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İnegöl'de ağaçlar devrildi, birçok mezar zarar gördü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde lodos hayatı olumsuz etkiliyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Birçok yerde ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Devrilen ağaç kabristanda mezar taşlarına zarar verdi. Yol kenarına uçan cisimleri belediye ekipleri tek tek topladı.


Bursa genelinde olduğu gibi İnegöl'de de şiddetli lodos etkili oluyor. Lodosta sokağa çıkanlar zor anlar yaşadılar. Lodosla birlikte ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Saatteki hızı 50 kilometreye kadar çıkan rüzgar Kemalpaşa Mahallesinde bulunan hastane mezarlığı içerisindeki dev ağacı kökünden söküp devrildi. Ağacın devrilmesiyle birlikte birçok mezar taşı zarar gördü. Aynı şekilde rüzgarın şiddetine dayanamayan birçok elektrik direği devrildi. Lodosla birlikte yol kenarına uçan cisimler ise belediye temizlik ekipleri tarafından tek tek toplandı. İnegöl'de zaman zaman rüzgar şiddetini artırarak devam ediyor.

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