İnegöl'de alacak verecek kavgasında 3 kişi bıçaklandı

Bursa'daki çorbacıda meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi, Nuri Doğrul Caddesi üzerinde faaliyet gösteren çorbacıda meydana geldi. İddiaya göre, Uğur K. (16) sabah 09.00 sıralarında çorbacıya giderek iş yerinde çalışan Hakkı'dan borcunu istedi. Sözlü tartışmanın ardından Hakkı G. (20) bıçakla Uğur'u elinden yaraladı. Yaralı genç, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının yakınları iş yerini bastı

Olayın ardından saat 12.30 sıralarında yaralı gencin babası Fuat K. (45) ve amcası Murat K. (43) çorbacıya geldi. Öfkeli baba ve amca, Hakkı G.'nin nerede olduğunu öğrenmeye çalıştı. Baba ve amca, çorbacıda çalışan Berkay A. (20) ve Cemal D. (21) ile kavga etmeye başladı. Baba Fuat K. elindeki bıçakla Berkay A. ve Cemal D.'yi yaraladı.

Esnaf ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, tarafları ayırmak için yoğun çaba sarf etti. Kavga sonucu bıçakla yaralanan 2 şahıs, özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Fuat K. ve Murat K. ile Hakkı G. polis ekiplerince gözaltına alındı.