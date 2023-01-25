İnegöl'de anne ve çocuklar için Gastronomi Atölyesine başvurular başladı

6-9 yaş aralığındaki çocuklar ile annelerin katılacağı 15 Tatil Anne Çocuk Gastronomi Atölyesi için kayıtlar başladı.

İnegöl Belediyesi, 2 haftalık sömestr tatilinde çocuklar ve anneleri için özel bir etkinlik hazırladı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 15 Tatil Anne Çocuk Gastronomi Atölyesi etkinliği gerçekleştirilecek. Kayıtları 25-30 Ocak tarihleri arasında alınacak etkinlik, 31 Ocak 02 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Çocuklar ve anneleri, etkinlik çerçevesinde İnegöl köfteli pizza yapacak. Başvuruların alınmasının ardından 31 Ocak Salı günü başlayacak atölye çalışması, 3 gün boyunca 14.00'da gerçekleştirilecek. 15 Tatil Anne Çocuk Gastronomi Atölyesi için kayıtlar İnegöl Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezinden, ayrıca 0 224 713 70 55 numaralı telefondan yapılabilecek.

Belediye Başkanı Alper Taban, 6-9 yaş aralığındaki çocuklar ile annelerinin katılacağı etkinliğe ilişkin açıklama yaparak çocuklara ve annelerine davette bulundu. Kontenjanın sınırlı olacağı etkinlik için katılmak isteyenlerin zaman kaybetmeden kayıt yaptırmasını isteyen Başkan Taban, “15 tatili öğrencilerimiz ve velilerimizle renkli bir etkinlikle kutlamak istedik. Gastro İnegöl çalışmalarımıza da dikkat çekmek adına lezzetli bir çalışma ile velilerimiz ve öğrencilerimizi buluşturacağız. Etkinliğe katılmak isteyenler bugün itibariyle kayıtlarını yaptırabilirler. İnegöl'ümüzün küçük aşçıları ve annelerinin hünerlerini hep birlikte göreceğiz” dedi.