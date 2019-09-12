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İnegöl'de bir garip yangın

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 5 katlı binanın ikinci ve üçüncü katlarının balkonlarında çıkan yangın paniğe yol açtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı binanın ikinci ve üçüncü katlarının balkonlarında çıkan yangın paniğe yol açtı. Balkonda bulunan elbiseler yanarak zarar gördü.


Sinanbey Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanda yangın çıktı. Üçüncü katın balkonunda yangın çıktı. Balkonda ipe asılı elbiseler alev aldı. Alevler daha sonra ikinci kattaki balkona sıçradı. Durumu fark eden üsteki komşular yukardan su dökerek alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler küçük çaplı yangını söndürdü. Balkonda bulunan bazı elbiseler yanarak kül oldu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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