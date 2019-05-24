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İnegöl'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.


İnegöl'de 16.00 sularında aniden bastıran dolu ve yağmur hayatını olumsuz yönde etkiledi. Dolu ve yağmura hazırlıksız yakalanan sürücüler ve vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdı. Ceviz büyüklüğünde yağan doludan korunmak için vatandaşlar sığınacak yerler aradı. Dakikalarca aralıksız yağan dolu biranda her yeri beyaza bürüdü. İnegöl'de dolunun ardından yer yer yağmur yağmaya devam ediyor.

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