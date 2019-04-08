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İnegöl'de DEAŞ üyesi yakalandı

DEAŞ üyesi olmaktan dolayı hakkında yakalama kararı olan ve her yerde aranan şahıs İnegöl’de yakalandı.

DEAŞ üyesi olmaktan dolayı hakkında yakalama kararı olan ve her yerde aranan şahıs İnegöl'de yakalandı. Yakalanan şahıs Bursa TEM ekiplerine teslim edildi.


Alınan bilgilere göre, her yerde aranan DEAŞ terör örgütüne üye olan yabancı uyruklu Abdullatif H'nin, İnegöl'de olduğu tespit edildi. Abdullatif H. saklandığı evde TEM ekiplerince operasyon düzenlenerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs önce İnegöl Emniyet Müdürlüğüne, ardından Bursa Terörle Mücadele Ekiplerine teslim edildi. olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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